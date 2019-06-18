Глава Tere и Farmi: эстонская молочная промышленность вынуждена работать на экспорт

”Залогом успеха за рубежом является отечественный успех, — подчеркнул Юло Кивине. — Для Farmi и Tere крайне важно создавать продукцию для эстонского рынка — на радость эстонским потребителям. Разумеется, среди таких пищевых продуктов есть и достойные кандидаты на экспорт. Но в разных странах сформировались разные устойчивые привычки питания, и для успешных продаж мало лишь подчеркивать происхождение продукции. Люди любят потреблять из года в год одно и то же — проверенно приятные и привычные продукты. Мы не всегда готовы попробовать что-то новое”.

”Да, отечественный рынок тоже можно расширять, — продолжил руководитель Tere и Farmi. — Нет такого, что люди у нас вдруг начали отворачиваться от молока и молочной продукции. Наоборот, спрос только растет. По данным Департамента статистики, в первом квартале 2019 года потребление питьевого молока увеличилось — уже седьмой год подряд. Хотя в Эстонии и образовалась группировка противников молока, на общем объеме потребления это не отразилось. Многие жители нашей страны высоко ценят молочную продукцию, прекрасно понимая ее полезность для здоровья”.

Юло Кивине пояснил, что помимо поиска рынков сбыта компании должны переориентироваться. ”В августе исполнится 5 лет с момента введения санкций Европейского союза против России и ответных российских санкций против ЕС. Закрытие российского рынка поставило эстонскую молочную промышленность в интересное положение и стимулировало ее развитие. Уже недостаточно просто производить молочные продукты — мы должны развивать продукцию с применением инноваций”.

Юло Кивине отметил и наращивание объемов молока. ”В этом году Эстония в очередной раз поставит рекорд по производству молока — по прогнозам, этот показатель достигнет 770 000 тонн. Не за горами целый миллион тонн в год. Продолжается глобальный рост населения, соответственно, возрастают объемы производства и потребления, но ради поддержания своей конкурентоспособности каждый производитель должен учитывать постоянно меняющиеся потребительские предпочтения”.