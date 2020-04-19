Глава Technopolis Ülemiste: государственные инвестиции в цифровую экономику и энергоэффективность помогут выйти из кризиса

”Жить без дорог и домов невозможно, но инвестиции в бетон не помогут нам выйти из кризиса и не поспособствуют процветанию экономики после того, как мы победим вирус. Намного больше на будущее повлияют наши сегодняшние инвестиции в цифровое общество, поэтому, например, Германия выделила на это серьезные ресурсы”, — объяснил Герт Йостов. ”Разумеется, строительный сектор тоже выиграет от того, что государство при формировании кризисных пакетов помощи посчитает важными именно цифровую экономику и энергоэффективность”.

Эстонские ИТ-фирмы могут продемонстрировать успешный опыт экспорта, и это дает им большое преимущество. Повторение пройденного ранее на новом уровне обеспечивает большие шансы на успех. ”Развивая во время кризиса цифровую экономику, мы убиваем двух зайцев одним выстрелом, потому что мы строим общество будущего, которое будет гораздо более эффективно по сравнению с нынешним”, — сказал Йостов. ”Мы должны сосредоточить инвестиции на создании цифровой платформы, на которой будут разрабатываться новые услуги и решения, важные для общества”.

При этом инвестиции в повышение энергоэффективности обеспечат работой людей и компании в традиционных областях — ремонтников, строителей, производителей материалов и оборудования. Кроме того, Эстония продвинется к достижению поставленных климатических целей, которые имеют все большее значение для Европы и всего мира.

”Конечно, тем, кто сейчас оказался в очень трудном положении, тоже нужно помочь. Внезапное замедление денежного потока похоже на применение стоп-крана в скоростном поезде: если его дернуть, все попадают со своих мест, а кто-то сильно пострадает”, — сказал Герт Йостов. ”Государство не может помочь всем компаниям, которые потеряли оборот, но оно должно сохранить баланс на рынке. Предприниматели должны взять на себя бизнес-риски, а государство должно помогать налогоплательщикам управлять экологическими рисками. Особенно в том случае, когда власти ввели ограничения с исключительными и непредсказуемыми последствиями”.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!