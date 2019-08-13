Глава т/ц Ülemiste: покинувшие T1 Mall of Tallinn магазины — всего лишь вершина айсберга

”Одна из проблем T1 — это большое количество маленьких магазинов с зачастую неизвестными брендами, которые хотят успеха и гонятся за большими массами народа, но безрезультатно. Не все магазины страдают от нехватки покупателей. Selver точно доволен тамошней площадью”, — сказал Пярнитс изданию Ärileht.

В качестве одного из вариантов ”запуска” центра он предложил расширить развлекательную часть и выделить под нее еще , например, третий этаж.

”Но развлечения не в состоянии платить такую аренду. И здесь в таблице Excel торгового центра возникнут проблемы. Центр можно было бы запустить, но тогда он останется без дохода от аренды, на который рассчитывал, и часть инвестиций придется списать”.

Магазины платят по 15-20 евро за м2 в месяц, некоторые даже по 50, а вот кинотеатр существенно больше 10 евро предложить вряд ли сможет. Места общепита — тема отдельная. ”Если увеличить долю развлечений, то, может, и удалось бы запустить центр. Но в таком случае из 100 млн инвестиций придется списать, например, 50 млн. Если центр начнет действовать, то возможно, что и ценность остальных 50 млн евро выростет”, — рассуждает бизнесмен.

Вторая проблема, по его словам, — это дорогое финансирование. Возможно, могла бы помочь смена владельца, который пришел бы в центр с совершенно иным бизнес-планом.