Глава Таллиннского порта: в Rail Baltic заинтересованы даже нефтяные компании — объем грузоперевозок вырастет на 5 млн тонн

В порту Мууга должна расположиться начальная грузовая станция Rail Baltic. По словам Калма, когда железная дорога будет запущена, то объем грузоперевозок порта, согласно прогнозу, за пару лет увеличится на пять миллионов тонн.

"Для портов и грузовых терминалов представляет большой интерес и тот факт, что железная дорога соединит нас с портами Центральной Европы и даже Средиземноморья. Оттуда откроется большой турецкий рынок, о котором спрашивают, в первую очередь, экспортеры из Финляндии", — отмечает Калм.

Из Финляндии через порт на Rail Baltic пойдут, в первую очередь, товары из древесины и целлюлозы, а из Скандинавии в общем — электроника и различные машины.

Калм отмечает, что сейчас товарообмен идет и по старой железной дороге, но там скорость и качество обслуживания ниже, чем, как предполагается, будет у Rail Baltic.

Однако, что касается туризма, Калм не особо верит, что круизные туристы будут использовать Rail Baltic для передвижения дальше по Европе.