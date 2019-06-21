21.06.2019, 20:00

Глава Таллиннского порта доволен Рейди теэ: от нее выиграет и горожанин, и грузоперевозчик


rus.delfi.ee
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Tallinna Sadama juht Valdo Kalm
Tallinna Sadama juht Valdo KalmFoto: Rauno Volmar

"Таллинн стал одним из самых крупных туристических и торговых транзитных центров Балтийского моря. Но рядом с хорошей новостью есть и так себе: для жителей и гостей города это означает серьезные проблемы в движении в определенные часы", — считает глава Таллиннского порта Вальдо Кальм.

Ванасадам — одни из наиважнейших ворот Таллинна. Ежегодно через него проходит более 10 миллионов человек и 1,8 миллиона транспортных средств. Но у него до сих пор отсутствует современное сообщение как с центром города, так и с недавно расширившейся Таллиннской окружной дорогой. С точки зрения и путешествующего по морю, и перевозчика грузов, и горожанина следует предпочесть дороги с большей пропускной способностью. Специалисты разработали решение, благодаря которому Рейди теэ не станет "горлышком бутылки" и на перекрестках будет широкой, поведал Кальм.

"Разумеется, при сооружении такой магистрали или крупного инфраструктурного объекта необходимо считаться как с развитием города и экономики, так и с жилой средой. Я уверен, что в окрестностях Рейди теэ, когда она будет готова, спокойно смогут гулять и мамы с колясками, и владельцы собак со своими четвероногими друзьями, и спортсмены", — добавил он.

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