Глава Tallinnk: за счет предполагаемых дотаций на туннель Таллинн-Хельсинки можно было бы возить пассажиров на паромах бесплатно



”Если кто-то все-таки даст деньги и тоннель Таллинн-Хельсинки все-таки когда-то будет построен, то, как говорят исследования, на его содержание будет уходить около 250 млн евро дотаций в год. Также говорилось о том, что согласно бизнес-плану билет в одно направление будет стоить в среднем 100 евро”, — отметил он.

”Во-первых, я бы относился к такому плану очень осторожно, поскольку сейчас средние цены намного ниже, и паромные кампании порой конкурируют между собой и за то, чтобы продать билеты по 10 евро”.

”Во-вторых, если речь идет о таких масштабных государственных дотациях, то следует задуматься над тем, какую проблему мы этим излечим. Рыночные перебои между Талллинном и Хельсинки в транспортном контексте отсутствуют. Я уверен, что если кто-то положит на стол 250 млн евро дотаций в год, то имеющиеся паромные кампании будут готовы бесплатно переводить пассажиров, а также уплотнить графики”, отметил глава Tallinnk.