Глава Tallinna Sadam купил у высокопоставленного реформиста недвижимость. Большая часть цены была заплачена наличными

Похожие неприятности принес судебный процесс над бывшими руководителям Tallinna Sadam реформисту Тоомасу Вилозиусу (бывший министр социальных дел и депутат).

Его ”вина” заключается в том, что четыре года назад он продал Аллану Кийлю, тогдашнему члену правления порта, и его супруге расположенную близ их дома недвижимость в деревне Сырве в Харьюмаа. 30 000 евро семейство Кийли заплатило банковским переводом, 75 000 — наличными.

Что именно Вилозиус говорил о сделке на суде, неизвестно. Кроме того, на обнародование установлен запрет до окончания судебного расследования, которое предположительно завершится через полтора года.