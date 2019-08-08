Глава Tallinna Sadam купил у высокопоставленного реформиста недвижимость. Большая часть цены была заплачена наличными(10)
Центристка Кадри Симсон — не единственная, кто в связи с уголовным расследованием оказался в орбите внимания общественности (Симсон неоднократно отдыхала за границей за счет своего возлюбленного-предпринимателя, мухлевавшего с налогами), пишет Eesti Ekspress.
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