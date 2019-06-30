Глава Tallinna Kaubamaja: старое здание Kaubamaja будет снесено

По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, они намерены двигаться вперед семимильными шагами и планов очень много, пишет Äripäev.
Помимо прочего планируется построить новое здание Kaubamaja.
Когда именно начнется строительство и на какие средства, пока неясно, однако, по имеющейся информации, дивиденды в ближайшее время выводиться из оборота концерна не будут.
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