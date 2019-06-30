30.06.2019, 12:15

Глава Tallinna Kaubamaja: старое здание Kaubamaja будет снесено

 (43)
rus.delfi.ee
EST 259
Tallinna Kaubamaja
Tallinna KaubamajaFoto: Ilmar Saabas

По словам руководителя Tallinna Kaubamaja Grupp Рауля Пуусеппа, они намерены двигаться вперед семимильными шагами и планов очень много, пишет Äripäev.

Помимо прочего планируется построить новое здание Kaubamaja.

Когда именно начнется строительство и на какие средства, пока неясно, однако, по имеющейся информации, дивиденды в ближайшее время выводиться из оборота концерна не будут.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: