Глава Tallink предложит властям Финляндии изменить ограничения

По словам Ныгене, ограничения непонятны, так как планируется начать тестировать людей на границе и наличие ранее сделанного теста при въезде в страну значения не имеет: "Произвели непонятную выборку должностей, представители которых могут в целях работы въезжать в Финляндию".

Он планирует предложить северным соседям добавить возможность въезжать в страну с ранее сделанным тестом — во многих странах условием для въезда является тест, сделанный в течение 96, 72 или 48 часов.

"Решение о том, пускать человека в страну или нет, со среды будет зависеть от конкретного чиновника, который проверяет документы, и способности пассажира убедить пограничную службу в том, что его въезд в страну необходим", — объяснил глава Tallink.

Он убежден, что в сотрудничестве с министрами нужно переубедить правительство Финляндии, руководствуясь принципом свободного перемещения в Европейском союзе.