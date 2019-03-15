Глава Swedbank Eesti: банки не отмывают деньги, они — инфраструктура

”Банк работает каждый день. Людям не надо беспокоиться о своих вкладах, поиске нового дома и накоплении пенсии. Как мы видим из окна, повсюду краны. Экономика растет”, — сказал Китт.

”Отмывание денег — это преступление. Его нужно довести до зала суда и расследовать. Не известно, что такое происходило. Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура. Клиенты перемещают деньги и в результате их действий происходит нечто подобное”, — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, могли ли работника банка, как в случае с Danske, являться организаторами отмывания, он ответил, что сейчас таких подозрений нет. ”Но конечно ничего и никогда до конца исключать нельзя”, — добавил Китт.