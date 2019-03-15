Глава Swedbank Eesti: банки не отмывают деньги, они — инфраструктура

Глава Swedbank Eesti Роберт Китт сказал в интервью изданию Ärileht, что порой чувствует себя Гераклом, вынужденным убирать Авгиевы конюшни. Что касается клиентов, то, по его словам, для них ничего не изменится.
”Банк работает каждый день. Людям не надо беспокоиться о своих вкладах, поиске нового дома и накоплении пенсии. Как мы видим из окна, повсюду краны. Экономика растет”, — сказал Китт.
”Отмывание денег — это преступление. Его нужно довести до зала суда и расследовать. Не известно, что такое происходило. Банки не отмывают деньги, они — инфраструктура. Клиенты перемещают деньги и в результате их действий происходит нечто подобное”, — сказал он.
Отвечая на вопрос о том, могли ли работника банка, как в случае с Danske, являться организаторами отмывания, он ответил, что сейчас таких подозрений нет. ”Но конечно ничего и никогда до конца исключать нельзя”, — добавил Китт.