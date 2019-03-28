28.03.2019, 11:14
Глава Swedbank Биргит Бонесен покидает свой пост и получит более 2 млн евро компенсации(58)
Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост.
Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост.
Еще на прошлой неделе Бонесен сообщила Ärileht, что сама она должность покидать не планирует, но отметила, что решение на этот счет должен вынести совет банка.
28 марта же Swedbank сообщил бирже, что совет освобождает Биргит Бонесен от должности председателя совета банка, а временным главой назначен финансовый руководитель Андерс Карлсон.
Aftonbladet пишет, что Бонесен получит в качестве компенсации 21,5 млн шведских крон, то есть более 2 млн евро.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.