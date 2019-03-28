28.03.2019, 11:14

Глава Swedbank Биргит Бонесен покидает свой пост и получит более 2 млн евро компенсации

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rus.delfi.ee
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Birgitte Bonnesen 22.03.2019
Birgitte Bonnesen 22.03.2019Foto: Andres Putting

Скандал с отмыванием денег, разгоревшийся вокруг Swebank, стал для руководителя банка Биргит Бонесен роковым. Бонесен покидает свой пост.

Еще на прошлой неделе Бонесен сообщила Ärileht, что сама она должность покидать не планирует, но отметила, что решение на этот счет должен вынести совет банка.

28 марта же Swedbank сообщил бирже, что совет освобождает Биргит Бонесен от должности председателя совета банка, а временным главой назначен финансовый руководитель Андерс Карлсон.

Aftonbladet пишет, что Бонесен получит в качестве компенсации 21,5 млн шведских крон, то есть более 2 млн евро.

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