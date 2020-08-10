Глава строительной фирмы о Рейди теэ: Таллинн нарушил закон и пустил на ветер миллионы евро

Когда в конце 2017 года город объявил тендер на строительство Рейди теэ, самое выгодное предложение поступило от TREV-2, которая обещала построить улицу за 33 млн евро. Но что-то пошло не так. Тогдашний мэр Таллинна Таави Аас заморозил проект и тендер объявили провалившимся, поскольку предложение TREV-2 якобы оказалось слишком дорогим. Да и проект, по мнению Ааса, нужно было сделать более экологичным.

К лету был найден новый строитель: KMG Inseneriehituse AS и Verston Ehitus OÜ, совместное предложение которых было на 1,2 млн дешевле, чем предложение TREV-2.

По словам председателя правления TREV-2 Свена Пертенса, в ходе проведения второго тендера был нарушен закон государственных закупках. Проведенный нанятым TREV-2 адвокатским бюро анализ показал, что в итоге предложение KMG и Verston оказалось дороже и предложение TREV-2 было более выгодным, ведь новый мэр Михаил Кылварт решил вернуться к первоначальному проекту.

”Был построено больше полос. Было сделано то же, от чего они сначала отказались. И дороже, чем предложили мы”, — сказал Пертенс.

Юридический директор Таллинна Прийт Лелло говорит, что эти два тендера нельзя сравнивать между собой. Кроме того, TREV-2 в свое время не оспорила провал первого тендера.

"Предложение AS TREV-2 Grupp не вошло даже в тройку наиболее дешевых предложений [второго тендера]. Поэтому необоснованно считать предложение TREV-2 самым дешевым. Закон о государственных тендерах не предусматривает возможности исходить в производстве по госзакупке из предложения, представленного в ходе какого-либо из ранних тендеров. Также на основании предложений, выдвинутых в рамках неудачно закончившегося тендера, невозможно делать выводы о правомерности закупки, проводимой после”, — отметил специалист.

TREV-2 утверждает также, что новый строитель нарушил промежуточные сроки договора на 1099 дней. ”Поставщик посредством продления промежуточных сроков освободил подрядчика от уплаты неустойки на общую суму в 5 495 000 евро”, — сказано в анализе. Его авторы делают вывод, что вместе с большей стоимостью строительства и неполученной неустойкой Рейди теэ обошлась налогоплательщикам на 7,7 млн евро дороже, чем стоил проект TREV-2.