10.08.2020, 13:30

Глава строительной фирмы о Рейди теэ: Таллинн нарушил закон и пустил на ветер миллионы евро

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Йоозеп Тикс
EST 27
Глава строительной фирмы о Рейди теэ: Таллинн нарушил закон и пустил на ветер миллионы евро
Tuttuuel Reidi teel on ka linlastele nähtavamaid probleeme. Vihmavesi ei voola piisavalt kiiresti ja suurema saju ajal pritsib vett nagu voolikust.Foto: Andres Putting

Предприятие TREV-2, специализирущееся на строительстве и обслуживании объектов и сооружений инфраструктуры, обвиняет город Таллинн в том, что на строительство Рейди теэ было потрачено больше денег, чем могло быть потрачено, пишет Eesti Päevaleht.

Когда в конце 2017 года город объявил тендер на строительство Рейди теэ, самое выгодное предложение поступило от TREV-2, которая обещала построить улицу за 33 млн евро. Но что-то пошло не так. Тогдашний мэр Таллинна Таави Аас заморозил проект и тендер объявили провалившимся, поскольку предложение TREV-2 якобы оказалось слишком дорогим. Да и проект, по мнению Ааса, нужно было сделать более экологичным.
К лету был найден новый строитель: KMG Inseneriehituse AS и Verston Ehitus OÜ, совместное предложение которых было на 1,2 млн дешевле, чем предложение TREV-2.

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По словам председателя правления TREV-2 Свена Пертенса, в ходе проведения второго тендера был нарушен закон государственных закупках. Проведенный нанятым TREV-2 адвокатским бюро анализ показал, что в итоге предложение KMG и Verston оказалось дороже и предложение TREV-2 было более выгодным, ведь новый мэр Михаил Кылварт решил вернуться к первоначальному проекту.

”Был построено больше полос. Было сделано то же, от чего они сначала отказались. И дороже, чем предложили мы”, — сказал Пертенс.
Юридический директор Таллинна Прийт Лелло говорит, что эти два тендера нельзя сравнивать между собой. Кроме того, TREV-2 в свое время не оспорила провал первого тендера.

"Предложение AS TREV-2 Grupp не вошло даже в тройку наиболее дешевых предложений [второго тендера]. Поэтому необоснованно считать предложение TREV-2 самым дешевым. Закон о государственных тендерах не предусматривает возможности исходить в производстве по госзакупке из предложения, представленного в ходе какого-либо из ранних тендеров. Также на основании предложений, выдвинутых в рамках неудачно закончившегося тендера, невозможно делать выводы о правомерности закупки, проводимой после”, — отметил специалист.

TREV-2 утверждает также, что новый строитель нарушил промежуточные сроки договора на 1099 дней. ”Поставщик посредством продления промежуточных сроков освободил подрядчика от уплаты неустойки на общую суму в 5 495 000 евро”, — сказано в анализе. Его авторы делают вывод, что вместе с большей стоимостью строительства и неполученной неустойкой Рейди теэ обошлась налогоплательщикам на 7,7 млн евро дороже, чем стоил проект TREV-2.

Пертенс удивлен и тем, насколько легко город соглашался с изменениями в проекте. Например, решение о дополнительных работах стоимостью около миллиона евро было принято всего за десять дней, и город даже не проверил, по рыночным ли ценам покупается необходимое.

По словам Лелло, комментировать размеры неустойки сложно, поскольку городу неясно, за какие нарушения их нужно было назначить. ”Исходя из специфики строительного объекта, строительной геологии и характера работ и в целях обеспечения эффективной организации дорожного движения в центре города были изменены сроки некоторых этапов строительства, но установленные сроки нарушены на было”, — пояснил он. Город придерживается позиции, что изменения были обоснованы и соответствуют законом.

По словам Пертенса, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора взял в производство их обращение, но поскольку получить от департамента комментарий пока не удалось, подтвердить или опровергнуть это утверждение сейчас не представляется возможным.

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