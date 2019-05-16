16.05.2019, 19:00

Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?

 (71)
rus.delfi.ee
EST 9
Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?
Ametiühingujuht Peep Peterson ütleb, et tööturul osalemine lakkab pärast 35–39 aastat. Kui eeldame, et inimesed lähevad tööle umbes 20-aastaselt, siis 20 pluss 39 on 59 ja pensioniiga hakkab 65-st. Keskmise inimese jaoks eksisteerib seal kuueaastane auk.Foto: Rauno Volmar

По словам председателя Центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, рабочие места низкооплачиваемых работников находятся под угрозой, пишет EPL.

Он поясняет, что свободные рабочие места делятся на два вида. Первый — это места, требующие крайне специфичных умений, второй — места с очень маленькими зарплатами.

”Если человеку с высшим образованием предлагается зарплата в 600 евро, то, вероятно, такой уровень не верен”, — говорит Петерсон.

Он отмечает, что со временем некоторые профессии в виду автоматизации процессов станут невостребованными, особенно в сфере производства.

Также он считает, что экономический кризис неизбежен. ”Никто не может точно сказать, в какой день это произойдет, но очень вероятно, что в ближайшие годы. Для нас вопрос заключается в том, готова ли Эстония, и, мне кажется, что мы не очень много вынесли из предыдущего кризиса”.

”Выше мы говорили о низкооплачиваемых должностях, однако и всем остальным следует быть готовыми к дигитализации. Сейчас много говорится об исчезновении профессии водителя. Работа бухгалтеров также на 50% автоматизирована. Поэтому мы должны подготовить всех к тому, что они должны соответствовать новым ожиданиям и быть готовыми к переменам”.

”В легкой промышленности этот риск на самом деле наблюдается уже долгое время. Первым получил текстиль. Теперь нам поступают звонки от производителей обуви, которые с каждым ростом минимальной зарплаты пытаются спасти предприятия, чтобы работа была не такой дорогой. По секторам я назвать не берусь. Поэтому мы говорим, что люди, зарабатывающие сейчас 500-700 евро, особенно в сфере производства, вероятно, находятся под угрозой”, — сказал эксперт и добавил, что низкооплачиваемым работникам следует задуматься о новом месте работы уже сейчас.

”На самом деле все могли бы держать в уме следующее место работы и тихонько готовиться к возможному второму приземления”, — отметил Петерсон.

Говоря об иностранной рабочей силе, Пеэтерсон отметил, что союз идеологически не выступает против, однако хотел бы, чтобы прибывающие сюда люди работали на условиях местного рынка. ”Чтоб не было ситуации, когда бок о бок работает эстонец и украинец, но последний получает вдвое меньше. Во-первых, эстонец следующего повышения зарплаты не получит, а, во-вторых, это дискриминация человека, который приехал сюда на заработки”.

”Мы предпочитаем автоматизацию, поскольку это более долгосрочное решение. Ведь по сути в один прекрасный момент можно привести и сотни тысяч человек. Сейчас у нас уже 20 000-30 000 иностранных рабочих, а работодатели говорят, что рук все равно не хватает. Возникает вопрос — а сколько тогда вообще надо?”. Петерсон считает, что работодатели могли бы аргументировать свою позицию, иначе создается впечатление, будто они просто гонятся за более дешевой рабочей силой.

Читайте также: