Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?

Он поясняет, что свободные рабочие места делятся на два вида. Первый — это места, требующие крайне специфичных умений, второй — места с очень маленькими зарплатами.

”Если человеку с высшим образованием предлагается зарплата в 600 евро, то, вероятно, такой уровень не верен”, — говорит Петерсон.

Он отмечает, что со временем некоторые профессии в виду автоматизации процессов станут невостребованными, особенно в сфере производства.

Также он считает, что экономический кризис неизбежен. ”Никто не может точно сказать, в какой день это произойдет, но очень вероятно, что в ближайшие годы. Для нас вопрос заключается в том, готова ли Эстония, и, мне кажется, что мы не очень много вынесли из предыдущего кризиса”.

”Выше мы говорили о низкооплачиваемых должностях, однако и всем остальным следует быть готовыми к дигитализации. Сейчас много говорится об исчезновении профессии водителя. Работа бухгалтеров также на 50% автоматизирована. Поэтому мы должны подготовить всех к тому, что они должны соответствовать новым ожиданиям и быть готовыми к переменам”.

”В легкой промышленности этот риск на самом деле наблюдается уже долгое время. Первым получил текстиль. Теперь нам поступают звонки от производителей обуви, которые с каждым ростом минимальной зарплаты пытаются спасти предприятия, чтобы работа была не такой дорогой. По секторам я назвать не берусь. Поэтому мы говорим, что люди, зарабатывающие сейчас 500-700 евро, особенно в сфере производства, вероятно, находятся под угрозой”, — сказал эксперт и добавил, что низкооплачиваемым работникам следует задуматься о новом месте работы уже сейчас.