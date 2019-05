Глава союза профсоюзов: у нас уже более 20 000 иностранных рабочих, а работодателям мало. Так сколько же им нужно?

Ametiühingujuht Peep Peterson ütleb, et tööturul osalemine lakkab pärast 35–39 aastat. Kui eeldame, et inimesed lähevad tööle umbes 20-aastaselt, siis 20 pluss 39 on 59 ja pensioniiga hakkab 65-st. Keskmise inimese jaoks eksisteerib seal kuueaastane auk.

Foto: Rauno Volmar