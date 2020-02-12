Глава Союза пивоваров: снижение алкогольных акцизов принесло государству около 24 млн евро
По словам члена правления Saku Õlletehase AS и руководителя Союза производителей пива Яана Хярмса, уменьшение в прошлом году поступлений в бюджет за счет акцизного налога на алкоголь на 2,7% или на 6,3 млн евро было бы еще больше, если бы правительство не снизило акцизный сбор. По его расчетам, поступления могли бы быть меньше на сумму до 30 млн евро, пишет rus.err.ee.
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