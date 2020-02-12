12.02.2020, 17:33

Глава Союза пивоваров: снижение алкогольных акцизов принесло государству около 24 млн евро


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30aprill-10
30aprill-10Foto: Ilmar Saabas

По словам члена правления Saku Õlletehase AS и руководителя Союза производителей пива Яана Хярмса, уменьшение в прошлом году поступлений в бюджет за счет акцизного налога на алкоголь на 2,7% или на 6,3 млн евро было бы еще больше, если бы правительство не снизило акцизный сбор. По его расчетам, поступления могли бы быть меньше на сумму до 30 млн евро, пишет rus.err.ee.

"Продажи легкого алкоголя на южной границе во втором полугодии упали на 40-50%, в то же время восстановились продажи на внутреннем рынке, стали возвращаться и туристы. Если посмотреть на поступления в бюджет, то в первой половине года поступления от акцизного налога сократились на 17,5 млн по сравнению с 2018 годом, а во втором полугодии поступления при более низкой ставке акциза увеличились на 11 млн", — сказал руководитель Saku Õlletehase AS Яан Хярмс.

Напомним, что с 1 июля ставки акцизов спиртное были снижены на 25 процентов.

В прошлом году за счет акцизов на алкоголь в госказну поступило в общей сложности 225,5 млн евро. Это около 2,9% всех налоговых поступлений.

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