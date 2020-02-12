Глава Союза пивоваров: снижение алкогольных акцизов принесло государству около 24 млн евро

"Продажи легкого алкоголя на южной границе во втором полугодии упали на 40-50%, в то же время восстановились продажи на внутреннем рынке, стали возвращаться и туристы. Если посмотреть на поступления в бюджет, то в первой половине года поступления от акцизного налога сократились на 17,5 млн по сравнению с 2018 годом, а во втором полугодии поступления при более низкой ставке акциза увеличились на 11 млн", — сказал руководитель Saku Õlletehase AS Яан Хярмс.

Напомним, что с 1 июля ставки акцизов спиртное были снижены на 25 процентов.

В прошлом году за счет акцизов на алкоголь в госказну поступило в общей сложности 225,5 млн евро. Это около 2,9% всех налоговых поступлений.