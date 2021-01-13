Глава совета Kredex: выясняем, на каких условиях можно расторгнуть кредитный договор с Porto Franco

Леппиман признал, что возникшая в свете возбужденного уголовного дела ситуация крайне неприятна, но отметил, что под следствием находится не сам кредитный договор с Porto Franco, договор действует и Kredex должен его со своей стороны соблюдать.

”Kredex действовал согласно закону, а то, делать ли кредитные платежи Porto Franco в дальнейшем или, к примеру, востребовать уже выплаченное назад — это вопросы, которые мы сейчас анализируем. Нас связывает договор кредита. Вопрос состоит в том, какие есть условия для расторжения договора и надо это делать или нет”, — сказал Леппиман.

”Так как Kredex уже произвел выплаты и кредит был дан на законных основаниях, то каждая из сторон должна соблюдать свои обязательства”, — отметил Леппиман.

Как уже сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) уже заявил об отказе от участия в проекте. Объем кредита EBRD составил бы 63 млн евро.

Скорее всего, проект останется и без кредита от Luminor в размере 39 млн евро, но официального подтверждения этому пока нет.

28 февраля 2020 года стороны сообщили о подписании договора, по которому проект Porto Franco должен был получит кредит в размере 102 млн евро (63 млн евро от EBRD и 39 млн евро от Luminor).

Банки в свете коронакризиса требовали дополнительные гарантии, и государственный кредит в размере 40 млн через Kredex был для проекта Porto Franco очень нужен.

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