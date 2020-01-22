Глава Selver: все ждут прихода Lidl. Нет смысла стрелять наугад

Член правления Selver AS Кристи Ломп сказала в интервью Ärileht, что сейчас рынок в Эстонии стабилен, никто не совершает агрессивных движений, поскольку все ждут прихода Lidl.
Для самой сети Selver 2019 год был также стабильным, что, по словам Ломп, хороший результат.
Что касается розничных сетей в целом, то сейчас все ждут прихода Lidl. ”Не видно, чтобы кто-то резко поменял направленность. Все ждут прихода Lidl”, — сказала Ломп.
”В Литве можно было увидеть, как с приходом Lidl рынок маркетинга и медиа перегрелся. Все побежали наперегонки с объемами Lidl. Это был болезненный урок для тех, кто был там на месте. В Эстонии мы заняли выжидательную позицию, ведь мы не знаем, на кого Lidl окажет влияние. Нет смысла стрелять наугад”, — сказала представитель Selver.
По ее словам, в разных странах приход Lidl по-разному сказывался на рынке. Поскольку в Эстонии рынок маленький, то появление нового игрока окажет влияние на всех участников рынка, вне зависимости от их профиля (например, Selver имеет имидж т. н. сети класса премиум).
Напряжения ожиданию прибавляет и ситуация на рынке труда, которая сложная уже сейчас. ”Ясно одно — приход сети с большими объемами приведет и к движению рабочей силы”, — отметила Ломп.
Какой будет розничная торговля через 5-10 лет?
”Большое влияние окажет как э-торговля, так и автоматизация магазинов. Процесс заказа будет осуществляться техническим интеллектом. Об этом говорят уже 15 лет, но у нас слишком много сетей. Здесь на ситуацию может повилять Lidl. Какие-то объединения или уходы с рынка будут непременно”, — резюмировала Ломп.
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