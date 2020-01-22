Глава Selver: все ждут прихода Lidl. Нет смысла стрелять наугад

Для самой сети Selver 2019 год был также стабильным, что, по словам Ломп, хороший результат.

Что касается розничных сетей в целом, то сейчас все ждут прихода Lidl. ”Не видно, чтобы кто-то резко поменял направленность. Все ждут прихода Lidl”, — сказала Ломп.

”В Литве можно было увидеть, как с приходом Lidl рынок маркетинга и медиа перегрелся. Все побежали наперегонки с объемами Lidl. Это был болезненный урок для тех, кто был там на месте. В Эстонии мы заняли выжидательную позицию, ведь мы не знаем, на кого Lidl окажет влияние. Нет смысла стрелять наугад”, — сказала представитель Selver.

По ее словам, в разных странах приход Lidl по-разному сказывался на рынке. Поскольку в Эстонии рынок маленький, то появление нового игрока окажет влияние на всех участников рынка, вне зависимости от их профиля (например, Selver имеет имидж т. н. сети класса премиум).



Graafika: Kristjan Gabral



Напряжения ожиданию прибавляет и ситуация на рынке труда, которая сложная уже сейчас. ”Ясно одно — приход сети с большими объемами приведет и к движению рабочей силы”, — отметила Ломп.

Какой будет розничная торговля через 5-10 лет?

”Большое влияние окажет как э-торговля, так и автоматизация магазинов. Процесс заказа будет осуществляться искусственным интеллектом. Об этом говорят уже 15 лет, но у нас слишком много сетей. Здесь на ситуацию может повилять Lidl. Какие-то объединения или уходы с рынка будут непременно”, — резюмировала Ломп.