25.03.2019, 18:05

Глава Sangar: для людей рост зарплат — хорошо, но нам кажется, что в последнее время он был слишком быстрым

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rus.delfi.ee
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Sangari kauplus Lõunakeskuses
Sangari kauplus LõunakeskusesFoto: Argo Ingver

На прошлой неделе производитель рубашек Sangar, действовавший в Тарту более 70 лет, сообщил своим работникам о прекращении деятельности в Эстонии. По словам главы предприятия Рауля Сакса, производство в Эстонии стало слишком дорогим.

"Определяющей оказалось себестоимость производства, которая стала в Эстонии слишком высокой. Производить наши изделия в Эстонии стало экономически невыгодно. Если закупать этот продукт извне, то возможно изготавливать его с тем же качеством и в тех же объемах по существенно более низкой цене”, — сказал он.

”В производстве одежды одним из определяющих компонентов является стоимость рабочей силы. На уровне человека хорошо, что зарплаты в Эстонии выросли и что все зарабатывают больше, чем ранее, но, по нашей оценке, в последние годы рост зарплат был слишком быстрым”, — сказал Сакс.

Он отметил, что одним из главным факторов роста зарплаты является ежегодный рост минимальной зарплаты, в результате чего вместе с минималкой каждый год растут и верхние границы .”Несмотря на то, что мы также поднимали зарплаты, на сегодняшний день люди этой зарплатой не довольны и хотели бы еще больше. К сожалению, экономическая арифметика не позволяет платить этого”, — пояснил глава Sangar.

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Еще один фактор, влияющий на производство, — стоимость тепла, электричества и топлива. ”Так мы и оказались в ситуации, в которой на настоящий момент не можем поддерживать производство в Эстонии по старой модели. Надо идти туда, где тот же продукт можно купить за меньшие деньги”, — сказал Сакс. Он добавил, что в Эстонии люди привыкли видеть бренд и предприятия вместе, но теперь пришло время, когда развитие бренда, продажа и производство должны происходить в разных местах.

Отвечая на вопрос о том, сколько получали швеи на предприятии, Сакс сказал, что порядка 800 евро в месяц. ”На настоящий момент производство в Украине дешевле, чем в Эстонии”, — отметил он, но добавил при этом, что в ближайшие пять лет ситуация может измениться.

Говоря о реакции работников на сообщение о сокращении, Сакс отметил, что это для обеих сторон было нелегко. "Сокращение всегда тяжело и болезненно. Никто с радостью не вручает извещение о сокращении, равно как никто с радостью его не принимает. Но мне кажется, что реакция была, скорее, достаточно спокойной”.

”Если посмотреть на нынешнюю ситуацию на рынке труда в Эстонии, то сердце у нас болеть о том, что люди останутся без работы, не будет. Мы видим, что производственных работников ищут и в них нуждаются, их постоянно не хватает. Это немного облегчает наши душевные страдания. Но, конечно же, для нашего предприятия сокращение — не очень приятный процесс, который к тому же окажет и экономическое влияние. При сокращении надо выплатить разом компенсации, отпускные и зарплату. Это значительные суммы”.

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