Глава Sangar: для людей рост зарплат — хорошо, но нам кажется, что в последнее время он был слишком быстрым

"Определяющей оказалось себестоимость производства, которая стала в Эстонии слишком высокой. Производить наши изделия в Эстонии стало экономически невыгодно. Если закупать этот продукт извне, то возможно изготавливать его с тем же качеством и в тех же объемах по существенно более низкой цене”, — сказал он.

”В производстве одежды одним из определяющих компонентов является стоимость рабочей силы. На уровне человека хорошо, что зарплаты в Эстонии выросли и что все зарабатывают больше, чем ранее, но, по нашей оценке, в последние годы рост зарплат был слишком быстрым”, — сказал Сакс.

Он отметил, что одним из главным факторов роста зарплаты является ежегодный рост минимальной зарплаты, в результате чего вместе с минималкой каждый год растут и верхние границы .”Несмотря на то, что мы также поднимали зарплаты, на сегодняшний день люди этой зарплатой не довольны и хотели бы еще больше. К сожалению, экономическая арифметика не позволяет платить этого”, — пояснил глава Sangar.

Еще один фактор, влияющий на производство, — стоимость тепла, электричества и топлива. ”Так мы и оказались в ситуации, в которой на настоящий момент не можем поддерживать производство в Эстонии по старой модели. Надо идти туда, где тот же продукт можно купить за меньшие деньги”, — сказал Сакс. Он добавил, что в Эстонии люди привыкли видеть бренд и предприятия вместе, но теперь пришло время, когда развитие бренда, продажа и производство должны происходить в разных местах.