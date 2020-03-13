Глава Salvest: нам придется завтра сделать дополнительный рабочий день, чтобы выполнить заказы всех розничных сетей

Исполнительный руководитель Salvest Трийн Кыргмаа сообщила, что объемы заказов начали расти со вторника. К пятнице же заказы выросли настолько, что части работникам предприятия придется взять в субботу дополнительный рабочий день. Это касается отдела логистики, который отвечает за доставку товара.
Кыргмаа добавила, что некоторые розничные сети увеличили объем заказов почти на 20%.
Она также отметила, что рост продаж свидетельствует о том, что люди выполняют советы Кайтселийта по поддержанию запаса продуктов, но при этом не стоит впадать в панику.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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