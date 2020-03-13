13.03.2020, 21:22

Глава Salvest: нам придется завтра сделать дополнительный рабочий день, что выполнить заказы всех розничных сетей


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Salvesti tehas ja Veljo Ipits
Salvesti tehas ja Veljo IpitsFoto: Anni Õnneleid

Находящийся под Тарту завод Salvest, который производит в основном консервированные продукты, в последнии дни был перегружен заказами от розничных сетей. Mноге розничные сети увеличили объем заказов на пятую часть и больше.

Исполнительный руководитель Salvest Трийн Кыргмаа сообщила, что объемы заказов начали расти со вторника. К пятнице же заказы выросли настолько, что части работникам предприятия придется взять в субботу дополнительный рабочий день. Это касается отдела логистики, который отвечает за доставку товара.

Кыргмаа добавила, что некоторые розничные сети увеличили объем заказов почти на 20%.

Она также отметила, что рост продаж свидетельствует о том, что люди выполняют советы Кайтселийта по поддержанию запаса продуктов, но при этом не стоит впадать в панику.

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