23.05.2019, 18:10

Глава Rimi: должны ли вообще в продуктовом магазине продаваться сигареты и пластиковые пакеты?

 (20)
rus.delfi.ee
EST 4
Hiiu Rimi avamine
Hiiu Rimi avamineFoto: Ilmar Saabas

По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, клиенты приходят в магазин не из-за наличия клиентской листовки или пластиковых пакетов, поэтому можно попробовать полностью от них отказаться. В качестве варианта продуктовые магазины могут перестать продавать и сигареты.

Форум ответственного предпринимательства выразил признание действующим в Эстонии предприятиям, которые заботятся об окружающей среде и хотят сделать в это больший вклад, чем предусматривает закон. Золотым знаком отличия была награждена и торговая сеть Rimi Eesti Food AS.

По словам главы Rimi Eesti Вайдо Падумяэ, сегодня в Эстонии ведение бизнеса не может быть единственной целью — важно и то, как это делается. Ответственным быть легко, если это стало частью твоей основной деятельности.

Падумяэ добавил, что защита окружающей среды для торговой сети не только маркетинговая уловка. Rimi предпринял настоящие риски — например, весь март они не рассылали клиентские листовки, хотя их читают 90% получателей.

Несмотря на риск, что клиенты уйдут к конкурентам, эксперимент показал, что они все же остаются верны выбранному магазину. Поэтому в будущем торговая сеть планирует сначала сократить, а потом и вовсе перестать рассылать листовки.

Эксперимент с изъятием из магазинов пластиковых пакетов на Сааремма также показал, что это не повлияло на потребителей при выборе магазина. "Люди отличной справляются и без пластиковых пакетов".

Кроме того, вскоре во всех магазинах Rimi можно будет покупать готовую, используя свою коробочку.

"Почему бы не попробовать прекратить и продажу сигарет в продуктовых магазинах — мы знаем, что это группа товаров, норма прибыли которой не является большой, и которая ухудшает здоровье людей", — предложил Падумяэ.

Читайте также: