Глава Продуктового банка: в Эстонии большая часть списанных продуктов тратится впустую

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), каждый год 1/3 всей пищи тратится впустую. Согласно предыдущим опросам, в Эстонии домашние хозяйства производят больше всего пищевых отходов. В 2015 году на человека приходилось в среднем 54 кг пищевых отходов, из которых 36% приходилось на израсходованную еду. Согласно более свежим данным, количество отходов могло и вовсе увеличиться. В то же время есть много нуждающихся людей, у которых нет средств для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости.

В 2019 году Продуктовый банк распределил 1,9 миллиона кг продуктов питания, из которых 1,4 миллиона — это спасенная еда.

”Мы рады, что Продуктовый банк более 10 лет направляет свое сердце и энергию вместе с сотнями добровольцев на поддержку нуждающихся. В этом году из-за коронавируса количество клиентов Продуктового банка увеличивалось на треть каждую неделю, что также показывает, что количество нуждающихся людей может увеличиться в ближайшие месяцы”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Министерство социальных дел, Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов разрабатывают план действий по сокращению пищевых отходов и продвижению пожертвований. План действий будет завершен к концу 2020 года. К составлению и обсуждению плана привлечено более 40 партнеров.

Хотя перераспределение излишков продуктов питания является растущей тенденцией и производители продуктов питания и розничные торговцы готовы пожертвовать излишки на благотворительность, количество перераспределенных продуктов по-прежнему составляет лишь небольшую часть от пищевых отходов, пригодных к употреблению. Следовательно, цель должна заключаться в том, чтобы пищевые продукты не превращались в отходы и могли быть переданы нуждающимся перед утилизацией.

”В ближайшие годы в Эстонии необходимо создать эффективную систему, которая поможет сохранить оставшиеся безопасные и качественные продукты питания. Это требует сотрудничества с производителями, торговыми сетями и предприятиями общественного питания, а также с каждым из нас, — сказал глава Продуктового банка Пиет Боерефийн. — Кроме того, государству и частному сектору необходимо подумать о том, как быстро доставить эти продукты питания нуждающимся, что также требует очень хорошей координации с местными самоуправлениями, благотворительными организациями, школами, семейными врачами и производителями, а также розничными сетями”.