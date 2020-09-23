23.09.2020, 13:50

Глава Продуктового банка: в Эстонии большая часть списанных продуктов тратится впустую


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Toidupanga kogumispäev Prismas
Toidupanga kogumispäev Prismas detsembris 2018.Foto: Ilmar Saabas

29 сентября впервые отмечается Международный день осведомленности о пищевых отходах. В этот день Эстонский продуктовый банк, Министерство социальных дел, Министерство окружающей среды и несколько международных экспертов обсудят тему пищевых отходов. Также расскажут о решениях, как наиболее эффективно перераспределить оставшиеся качественные продукты питания.

По данным Организации Объединенных Наций (ООН), каждый год 1/3 всей пищи тратится впустую. Согласно предыдущим опросам, в Эстонии домашние хозяйства производят больше всего пищевых отходов. В 2015 году на человека приходилось в среднем 54 кг пищевых отходов, из которых 36% приходилось на израсходованную еду. Согласно более свежим данным, количество отходов могло и вовсе увеличиться. В то же время есть много нуждающихся людей, у которых нет средств для покупки продуктов питания и предметов первой необходимости.

В 2019 году Продуктовый банк распределил 1,9 миллиона кг продуктов питания, из которых 1,4 миллиона — это спасенная еда.

”Мы рады, что Продуктовый банк более 10 лет направляет свое сердце и энергию вместе с сотнями добровольцев на поддержку нуждающихся. В этом году из-за коронавируса количество клиентов Продуктового банка увеличивалось на треть каждую неделю, что также показывает, что количество нуждающихся людей может увеличиться в ближайшие месяцы”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Министерство социальных дел, Министерство окружающей среды, Министерство сельского хозяйства и Министерство финансов разрабатывают план действий по сокращению пищевых отходов и продвижению пожертвований. План действий будет завершен к концу 2020 года. К составлению и обсуждению плана привлечено более 40 партнеров.

Хотя перераспределение излишков продуктов питания является растущей тенденцией и производители продуктов питания и розничные торговцы готовы пожертвовать излишки на благотворительность, количество перераспределенных продуктов по-прежнему составляет лишь небольшую часть от пищевых отходов, пригодных к употреблению. Следовательно, цель должна заключаться в том, чтобы пищевые продукты не превращались в отходы и могли быть переданы нуждающимся перед утилизацией.

”В ближайшие годы в Эстонии необходимо создать эффективную систему, которая поможет сохранить оставшиеся безопасные и качественные продукты питания. Это требует сотрудничества с производителями, торговыми сетями и предприятиями общественного питания, а также с каждым из нас, — сказал глава Продуктового банка Пиет Боерефийн. — Кроме того, государству и частному сектору необходимо подумать о том, как быстро доставить эти продукты питания нуждающимся, что также требует очень хорошей координации с местными самоуправлениями, благотворительными организациями, школами, семейными врачами и производителями, а также розничными сетями”.

В 2015 году Европейский союз согласовал цели устойчивого развития на 15 лет. Это означает, что к 2030 году ожидается, что государства-члены ООН, в том числе Эстония, поддержат достижение этой цели. Целью является сокращение пищевых отходов розничной торговли и потребителей на 50% на душу населения к 2030 году.

Чтобы привлечь внимание к важности предотвращения пищевых отходов, 29 сентября с 11 до 16 часов пройдет международная конференция ”Хватит тратить еду!” Конференцию можно смотреть по видеотрансляции через Delfi. Конференция будет посвящена предотвращению пищевых отходов с точки зрения перераспределения пищевых продуктов.

Конференцию откроют министр социальных дел Танель Кийк, министр сельского хозяйства Арво Аллер, президент Европейской федерации продовольственного банка Жак Ванденшрик и еврокомиссар Стелла Кириакидес. Затем уроками поделятся эксперты и практики из Эстонии (Таллиннский центр утилизации отходов), Великобритании (Tesco PLC), Нидерландов (Вагенингенский университет и научно-исследовательский центр) и Франции (советник по сельскому хозяйству в посольстве Франции).

Представители Министерства окружающей среды, Министерства социальных дел и Таллиннского центра Стокгольмского института окружающей среды расскажут о государственной политике в этой области и статистике образования пищевых отходов. Опытом различных секторов Эстонии по спасению продуктов питания поделятся Продуктовый банк, хутор Килтсимяэ, AS Farmi Piimatööstus, Rimi Eesti Food AS, Fotografiska Tallinn и семья Кайнг. Конференцию модерирует Кристо Элиаса.

Предлагаемые на конференции закуски приготовлены из продуктов, сохраненных в магазинах Rimi Eesti.

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