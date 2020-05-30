Глава пенсионного отделения банка: никто не знает, как именно кризис повлияет на экономику и рынки

По словам Пиккани, удивительно, насколько позитивно до сих пор реагировали финансовые рынки, и можно признать, что поведение рынков может быть опрометчивым. ”В начале кризиса спад был очень быстрым и внезапным, сейчас же происходит порой весьма неожиданное восстановление. Кажется, что на основании единичных позитивных отрывков новостей мы опережаем действительность. Например, число безработных только начинает расти, и на сегодняшний день не ясно, насколько масштабным будет влияние второй волны, связанной с рынком труда”, — прокомментировал Пиккани.

По словам Пиккани, в отличие от предыдущего кризиса, причиной нынешней ситуации стали внешние факторы, и большая часть глобальной экономики вошло в кризис без пузырей. ”Поэтому и ожидается, что если вирус удастся подавить, то восстановление экономики может просходить быстрее предыдущих циклов. Мы на самом деле не знаем, каков будет масштаб влияния кризиса, вызванного вирусом, на всю глобальную экономику, поскольку будущее самого вируса пока не известно”, — добавил он.

Влияние кризиса не будет вечным

Комментируя влияние кризиса на пенсионные фонды, Пиккани сказал, что тем, кто делает пенсионные накопления, все же не стоит слишком беспокоиться. ”Как в случае любых денежных накоплений, с пенсией также следует учитывать, что время от времени кризисы случаются. Но суммарно рынки двигаются по большей части вверх. Нынешний кризис тоже не будет длиться вечно”, — сказал Пиккани.

По словам Пиккани, управляющие пенсионными фондами способны сократить влияние кризиса на пенсионные накопления. ”В подобных ситуациях сокращается рисковое имущество, например, акции, а также число облигаций с высоким риском в портфеле. Мы также смотрим в сами акции и снижаем долю тех секторов, которые наиболее чувствительны к экономическим циклам. Мы всегда исходили из того, что инвестиции должны быть ликвидными и рассредоточенными, чтобы при необходимости мы могли перепозиционировать имущество”, — сказал он.

Пиккани добавил, что сейчас ведется тщательное наблюдение за рынками и их анализирование, а также достаточно осторожное поведение.