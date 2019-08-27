Глава отдела пенсионных фондов Luminor: будущие поколения заплатят за глупость тех, кто не копит на пенсию

Какую проблему вообще решает ремонт второй пенсионной ступени?

"Я не знаю, какую проблему он решает. Когда все дело началось, то это было и моим единственным вопросом. Я знаю в пенсионной системе только одну проблему. Сегодняшняя вторая ступень тоже далека от достаточной. Вторая ступень слишком тонкая. Даже сейчас сбережения во второй ступени не адекватны. Быть может, и это вызывает разочарование во второй ступени. Ожидания и финансовая проблематика не принесут прибытия в сказочную страну. Нет в промежутке никакого колдовства, которым можно было бы вызвать мистическую производительность.

Вторая большая проблема в том, что пенсия всегда была и делом государства. Это размывает личную зону ответственности. Если ты знаешь, что государство заботится о тебе и ты должен немного делать сам, то в конце концов неясно, в чем твоя ответственность и в чем ответственность государства. В части пенсии ответственность всегда расплывается. Если говорить, насколько мы можем надеяться на государство, то посмотрим на демографическую пирамиду и прогноз. Ожидание, что будущее меньшее поколение оплатит пенсию предыдущего большего поколения — это не может действовать. Это действует, когда население растет и не стареет. Это показывает, сколько нужно скопить, чтобы можно было выплатить пенсии. Сегодняшняя реформа второй ступени не может решить эту проблему.