27.08.2019, 07:25

Глава отдела пенсионных фондов Luminor: будущие поколения заплатят за глупость тех, кто не копит на пенсию

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Ромет Креэк
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST 115
Rasmus Pikkani
Rasmus PikkaniFoto: Ilmar Saabas

Расмус Пиккани говорит, что предоставление людям свободы для использования второй пенсионной ступени — хорошо, но оно не гарантирует, что они справятся в будущем, пишет Ärileht.

Какую проблему вообще решает ремонт второй пенсионной ступени?

"Я не знаю, какую проблему он решает. Когда все дело началось, то это было и моим единственным вопросом. Я знаю в пенсионной системе только одну проблему. Сегодняшняя вторая ступень тоже далека от достаточной. Вторая ступень слишком тонкая. Даже сейчас сбережения во второй ступени не адекватны. Быть может, и это вызывает разочарование во второй ступени. Ожидания и финансовая проблематика не принесут прибытия в сказочную страну. Нет в промежутке никакого колдовства, которым можно было бы вызвать мистическую производительность.

Вторая большая проблема в том, что пенсия всегда была и делом государства. Это размывает личную зону ответственности. Если ты знаешь, что государство заботится о тебе и ты должен немного делать сам, то в конце концов неясно, в чем твоя ответственность и в чем ответственность государства. В части пенсии ответственность всегда расплывается. Если говорить, насколько мы можем надеяться на государство, то посмотрим на демографическую пирамиду и прогноз. Ожидание, что будущее меньшее поколение оплатит пенсию предыдущего большего поколения — это не может действовать. Это действует, когда население растет и не стареет. Это показывает, сколько нужно скопить, чтобы можно было выплатить пенсии. Сегодняшняя реформа второй ступени не может решить эту проблему.

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Больше свободы людям — это хорошо, но это не увеличивает уверенность, как я справлюсь через 20 или 40 лет в пенсионном возрасте. Почему мы тогда не говорим так же усиленно об отмене ограничений скорости, о большей свободе выбирать, что я вдыхаю в легкие, сколько алкоголя принимаю, почему бы и не наркотиков… Почему у нас нет в этом такого же энтузиазма? Зачем нам обязательное дорожное страхование? У нас есть места, где свободы не действуют для социального благосостояния.

Представим себе, что у нас нет пенсионной системы в таком виде через 30 лет, когда демографическая пирамида станет особенно болезненной. Мы социальное общество. Я предполагаю, что мы не дадим людям умереть в бедности. Это означает, что общество это оплатит. Будущие поколения оплатят глупости тех людей, которые сейчас не копят на собственную пенсию. Сейчас соглашение между поколениями очень нечестное, потому что нашу пенсию правнуки не оплатят. Это математически невозможно. Все эти решения принимаются в конце концов за счет будущих поколений, которые должны оплатить счет".

Интервью полностью читайте в Ärileht.

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