Глава Omniva: было бы хорошо, если бы люди не заказывали с другого конца света ненужный товар

Недавно руководитель службы посылок Omniva Андре Вескимейстер сказал, что люди заказывают из Китая всякую мелочевку, но на такие мелкие заказы нерационально тратить время и авиатранспорт.

”Было бы хорошо, если бы потребитель был более осведомленным в вопросах экологии и не заказывал с другого конца света дешевый товар, который ему не очень-то и нужен”, — прокомментировал его слова Арумеэль.

”Мы заинтересованы в увеличении количества посылок в рамках интернет-торговли. Но проблема конкретно посылок из Китая заключается в том, что они прибывают в Эстонию в виде почтовой услуги […] и на эти посылки мы не можем установить справедливую цену. […] Сейчас ситуация такова, что Eesti Post поставляет посылки, приобретенные по интернету в Китае, по цене ниже себестоимости. От лица Эстонского государства мы частично субсидируем китайскую интернет-торговлю. Думаю, это несправедливо в отношении наших предприятий и местных торговцев. Местные торговцы вынуждены покупать услугу по полной цене, в то время как китайские продавцы, посылающие почтой, делают это на льготных условиях”.

По словам Арумеэля, вариант, что получатель посылки должен будет платить за нее, пока не рассматривается. ”Скорее, следует скорректировать цены на универсальную услугу. На основании этого мы сможем установить справедливые цены и для других. То есть отправитель, торговец, должен платить справедливую цену, и, скорее всего, будет делать это за счет потребителя. Иными словами: покупая товар из Китая, ты должен будешь заплатить несколько евро и за доставку. То, что сейчас доставка из Китая бесплатная, а из местных магазинов — нет, нелогично”, — отметил глава Omniva.