10.12.2019, 10:28

Глава Omniva: было бы хорошо, если бы люди не заказывали с другого конца света ненужный товар

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Тоомас Рандло
EST
Глава Omniva: было бы хорошо, если бы люди не заказывали с другого конца света ненужный товар
Omniva juhatuse esimehe Ansi Arumeele sõnutsi poleks ilma ajalehtedeta kirjakandjatel iga päev tööd. „Siis nad teeksidki mõne üksiku päeva nädalas, sest pole midagi viia,” teab ta.Foto: Ilmar Saabas

Председатель правления Omniva Анси Арумеэль сказал в интервью Ärileht, что жители Эстонии могли бы не заказывать так много товаров из-за границы, в частности из Китая.

Недавно руководитель службы посылок Omniva Андре Вескимейстер сказал, что люди заказывают из Китая всякую мелочевку, но на такие мелкие заказы нерационально тратить время и авиатранспорт.

”Было бы хорошо, если бы потребитель был более осведомленным в вопросах экологии и не заказывал с другого конца света дешевый товар, который ему не очень-то и нужен”, — прокомментировал его слова Арумеэль.

”Мы заинтересованы в увеличении количества посылок в рамках интернет-торговли. Но проблема конкретно посылок из Китая заключается в том, что они прибывают в Эстонию в виде почтовой услуги […] и на эти посылки мы не можем установить справедливую цену. […] Сейчас ситуация такова, что Eesti Post поставляет посылки, приобретенные по интернету в Китае, по цене ниже себестоимости. От лица Эстонского государства мы частично субсидируем китайскую интернет-торговлю. Думаю, это несправедливо в отношении наших предприятий и местных торговцев. Местные торговцы вынуждены покупать услугу по полной цене, в то время как китайские продавцы, посылающие почтой, делают это на льготных условиях”.

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По словам Арумеэля, вариант, что получатель посылки должен будет платить за нее, пока не рассматривается. ”Скорее, следует скорректировать цены на универсальную услугу. На основании этого мы сможем установить справедливые цены и для других. То есть отправитель, торговец, должен платить справедливую цену, и, скорее всего, будет делать это за счет потребителя. Иными словами: покупая товар из Китая, ты должен будешь заплатить несколько евро и за доставку. То, что сейчас доставка из Китая бесплатная, а из местных магазинов — нет, нелогично”, — отметил глава Omniva.

Также он сказал, что в следующем году планируется закрыть ряд почтовых отделения, но каких именно, не уточнил.

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