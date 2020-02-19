Глава Nordecon: на эстонских стройплощадках работа идет преимущественно на славянских языках, строители учат русский

Как и в большинстве отраслей экономики Эстонии, это нехватка рабочей силы. В строительстве проходной балл не очень высокий. Строительство строительству рознь. Для ремонта не обязательно учиться строительству, нужна ловкость рук и сообразительность. Сейчас примерно у половины людей в строительном секторе нет никакого строительного образования. Учились самостоятельно.
Когда есть, что строить, число занятых в строительстве растет радикально. На пике предыдущего бума было 80 000 строителей, сейчас около 60 000. Когда становится хуже, оно довольно быстро снижается. Направляются к новым свершениям в другие сферы и уходят отсюда.
Вторая проблема — очень низкая производительность труда. В этом виноват не ждущий своей очереди работать человек на площадке, а то, как работа спроектирована, спланирована. Очень много завязано на организации работы. В строительстве по сравнению с другими отраслями экономики очень мало работы автоматизировано и дигитализировано. Строительство старомодно. Поэтому непопулярно среди молодежи. Нехватка рабочей силы есть на всех уровнях, не только среди квалифицированных рабочих, а начиная с ведущего инженера. Достижение наивысшего уровня в строительстве занимает так же много времени, как превращение в ведущего хирурга. Нужно долго учиться, и должны быть референции и опыт. Непросто дойти до того, чтобы сделать классное высотное здание.
Эстонцы начали возвращаться с той стороны залива?
Они не возвращаются массово, но в зависимости от доступности работы в Финляндии, очевидно, происходит какое-то колебание туда-сюда. Кто был там дольше, они уже связали себя с социальной системой Финляндии. Должен быть очень сильный стимул, чтобы он вернулся в Эстонию. На это я бы особо не надеялся.
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