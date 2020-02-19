Глава Nordecon: на эстонских стройплощадках работа идет преимущественно на славянских языках, строители учат русский

Изучение русского языка в соседнем помещении означает, что с Украины на стройплощадки приехало и приедет много рабочей силы?

В Эстонии сейчас работа на стройплощадке идет преимущественно на славянских языках. Люди помоложе не знают русского языка. Это добровольное обучение у нас очень популярно. При руководстве строительством на стройплощадке очень много нужен русский язык. Это так и в Финляндии и Швеции, и в ближайшее время ситуация не изменится.

Насколько вы довольны происходящим на строительном рынке?

Грех было бы жаловаться, сейчас у большинства строительных предприятий Эстонии дела идут хорошо. Я в этом уверен. Конкуренция в Эстонии очень большая. Маржа генерального подряда строительства по сравнению с принимаемыми рисками очень низкая. Ситуация такая, где генеральные строительные подрядчики отвечают по сути и за проектирование.

Большая часть ответственности ложится на эту маржу в несколько процентов. В этом смысле не счастливое время. Для заработка денег намного проще строить многоквартирные дома.

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В чем самые большие проблемы строительного рынка?