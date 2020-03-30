Глава Налогового департамента: настоящий шок в налоговых поступлениях начнется с апреля

"Понятно, что в такой ситуации денежные потоки остановились или уменьшились. Наша роль — быть максимально гибкими в отношении налогов. Мы приостановили с 1 марта до окончания чрезвычайного положения начисление интрессов с налоговых задолженностей. Также после окончания чрезвычайного положения интресс с налоговой задолженности снизится вполовину (с 0,06% до 0,03%). Также мы можем и свести его к нулю, если понадобится", — перечислил Лайд сделанные ими предпринимателям послабления. Вдобавок у департамента появится возможность значительно более гибко рассрочивать задолженности.

О поступлении налогов Лайд сказал, что поскольку большинство платит 10 числа налоги на рабочую силу и остальное, то есть налог с оборота и акцизы, платят к 20 числу, и это за февральские поступления, то у департамента еще нет полной картины. "Количество задолженностей по сравнению с тем, что было месяц назад, примерно 40 млн евро, что составляет относительно малую часть, 10% от месячного налогового поступления. В части налога с оборота суммы остались приблизительно на 25 млн меньше по сравнению со спрогнозированным в госбюджете. Настоящий шок в плане налоговых поступлений начнется с апреля".

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