Глава M.V. Wool: узнав о сокращении, люди были в шоке. Никто и в страшном сне не мог представить такого

Также теоретически возможно, что Ветеринарно-продовольственный департамент разрешит заводам продолжить работу и в итоге никого сокращать не придется.

Ветевоол говорит, что о возможном сокращении работникам впервые сказали 25 ноября и все были в шоке. ”У нас есть люди, которые работают долго. Они были в шоке и не могли работать. Никто и в страшном сне не мог представить такого, так как обычные остановки производства в мировой практике случаются. Но только во время вспышки, чтобы взять ее под контроль. У нас вспышек не было год, а теперь остановили заводы. Это первый прецедент в мире”, — сказал Ветевоол.

Вчера руководство снова встретилось с работниками и еще раз рассказало о ситуации. ”Мы честно рассказали людям о том, как обстоят дела [… ] Ничто не исключено, как говорит сам департамент. Поскольку ничто не исключено, то нам просто пришлось принять это решение”, — сказал Ветевоол.

В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в вынужденном отпуске.

После получения предписания Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), которым деятельность предприятия была остановлена, M.V.Wool представил Кассе по безработице уведомление о коллективном сокращении. Предусмотренный законом процесс информирования и консультирования работников закончится 14 декабря, когда M.V.Wool и начнет сокращения.

Предприятие сотрудничает с Кассой по безработице и оказывает сокращаемым всяческую поддержку.