06.12.2019, 17:10

Глава M.V. Wool: узнав о сокращении, люди были в шоке. Никто и в страшном сне не мог представить такого

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Meelis Vetevool
Meelis VetevoolFoto: Madis Veltman

Оказавшееся в центре скандала с листерией рыбное производство M.V.Wool 14 декабря передаст своим работникам уведомления о сокращении. Поскольку, как сказал один из владельцев фирмы Меэлис Ветевоол в интервью Ärileht, все будет сделано по закону, люди останутся при своих местах как минимум месяц.

Также теоретически возможно, что Ветеринарно-продовольственный департамент разрешит заводам продолжить работу и в итоге никого сокращать не придется.

Ветевоол говорит, что о возможном сокращении работникам впервые сказали 25 ноября и все были в шоке. ”У нас есть люди, которые работают долго. Они были в шоке и не могли работать. Никто и в страшном сне не мог представить такого, так как обычные остановки производства в мировой практике случаются. Но только во время вспышки, чтобы взять ее под контроль. У нас вспышек не было год, а теперь остановили заводы. Это первый прецедент в мире”, — сказал Ветевоол.

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Вчера руководство снова встретилось с работниками и еще раз рассказало о ситуации. ”Мы честно рассказали людям о том, как обстоят дела [… ] Ничто не исключено, как говорит сам департамент. Поскольку ничто не исключено, то нам просто пришлось принять это решение”, — сказал Ветевоол.

В настоящее время большая часть персонала занята стерилизацией фабрик в Харку и Вихтерпалу, а другая часть находится в вынужденном отпуске.

После получения предписания Ветеринарно-пищевого департамента (VTA), которым деятельность предприятия была остановлена, M.V.Wool представил Кассе по безработице уведомление о коллективном сокращении. Предусмотренный законом процесс информирования и консультирования работников закончится 14 декабря, когда M.V.Wool и начнет сокращения.

Предприятие сотрудничает с Кассой по безработице и оказывает сокращаемым всяческую поддержку.

До конца этой недели M.V.Wool продолжит выполнение на фабриках в Харку и Вихтерпалу масштабной стерилизации, которая была запущена после получения 25 ноября 2019 года предписания Ветеринарно-пищевого департамента об остановке деятельности предприятия. M.V.Wool ожидает, что департамент возьмет новые пробы на листерию непосредственно после завершения стерилизации.

”Проходящая стерилизация и составленный план по искоренению листерии, к сожалению, не дают M.V.Wool гарантий того, что в ближайшее время чиновники разрешат предприятию продолжать работу — и это несмотря на то, что в продукции M.V.Wool никогда не было выявлено превышений предельной нормы содержания листерии, установленной Европейским союзом в отношении готовых продуктов. Кроме того, Ветеринарно-пищевой департамент заверил общественность, что поступающая потребителям продукция безопасна, причем товары остались в продаже и после закрытия фабрики M.V.Wool. Также в этом году в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая заболевания листериозом штамма ST1247, который связан с нашим предприятием. Наши ресурсы истощаются — мы должны признаться в этом и своим сотрудникам”, — сказал председатель совета M.V.Wool Меэлис Ветевоол.

”Нельзя исключать возобновления деятельности предприятия, но в настоящее время мы не знаем, когда именно это произойдет — в этом месяце, в следующем, да и произойдет ли вообще”, — добавил Ветевоол.

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