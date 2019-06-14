Глава Liviko: снижение акцизов сильно уменьшит приграничную торговлю

Председатель правления Liviko и член правления Союза производителей алкоголя Янек Калви считает, что снижение акцизов на 25%, одобренное сегодня парламентом, значительно уменьшит приграничную торговлю, пишут "Деловые Ведомости".
”Приграничная торговля с Латвией однозначно снизится, и думаю, что намного. А приграничная торговля на севере, т.е. между Эстонией и Финляндией, наоборот, вырастет”, — полагает он.
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