Глава Liviko: снижение акцизов сильно уменьшит приграничную торговлю

Председатель правления Liviko и член правления Союза производителей алкоголя Янек Калви считает, что снижение акцизов на 25%, одобренное сегодня парламентом, значительно уменьшит приграничную торговлю, пишут "Деловые Ведомости".
”Приграничная торговля с Латвией однозначно снизится, и думаю, что намного. А приграничная торговля на севере, т.е. между Эстонией и Финляндией, наоборот, вырастет”, — полагает он.
Убивать нельзя: Дачников предупредили по поводу гадюк
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Хирург НИИ Склифосовского о несостыковках в отравлении Алибасова
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна