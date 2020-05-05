Глава комиссии Рийгикогу о влиянии коронавируса: вопрос скорее в том, будут эти последствия тяжелыми или катастрофическими

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер пояснил, что специальный проект, соответствующие анализы и сценарии будущего необходимо инициировать и провести в срочном порядке. Сейчас никто не сомневается, что вирус серьезно сказывается на экономике и обществе. ”Вопрос скорее в том, будут эти последствия тяжелыми или катастрофическими. Борьба с ними началась, как только было объявлено чрезвычайное положение, но чем более точные прогнозы на будущее будут у нас на руках при принятии решений, тем быстрее и точнее мы сможем отреагировать”, — сказал он.

Сестер добавил, что специальный проект Центра мониторинга развития рассмотрит, как может измениться структура экономики Эстонии и позиция в конкуренции с другими странами за период в три года. ”Возможное течение более широких экономических и общественных процессов в исследовании рассматривается как фоновый фактор”.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что влияние COVID-19 на население и предприятия Эстонии, безусловно, будет негативным. ”Не надо изобретать велосипед. Предпринимательство в Эстонии выиграет, если мы сможем определить вызванные кризисом изменения в глобальной экономике и помочь нашим предприятиям извлечь выгоду, выделив на соответствующие меры финансирование. Единственный возможный положительный аспект — тот факт, что маленькое и способное к быстрым переменам цифровое государство должно выйти из кризиса победителем. Исследование Центра мониторинга развития должно в срочном порядке сконцентрироваться на поиске полезных тенденций, преимуществ в конкуренции и ключевых аспектов”, — подчеркнул Михал.

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что специальный проект будет направлен на выявление экономических последствий и составление прогнозов на будущее в рамках различных сценариев развития. ”Вызванный коронавирусом кризис затронул весь мир и влияет на многочисленные тенденции развития. Для Эстонии крайне важно выяснить, как может измениться экономическая структура страны с учетом всех усиливающих и поворотных тенденций развития, а также в рамках разных сценариев, которые могут развиться в результате вызванного вирусом кризиса”, — пояснила Данилов.