05.05.2020, 07:20

Глава комиссии Рийгикогу о влиянии коронавируса: вопрос скорее в том, будут эти последствия тяжелыми или катастрофическими

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VAJA ON MÕÕDIKUID! Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) rõhutab, et väljumisstrateegia saab olla vaid järkjärguline ja Eesti taasavamiseks on vaja kokku leppida mõõdikud. "Just erinevad mõõdikud (nakatunute arv ajaperioodis, intensiivravi vajadus, suremus jne) annavad võimaluse mudelleerida võimalike tulevikustsenaariume," rõhutab ta.
VAJA ON MÕÕDIKUID! Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) rõhutab, et väljumisstrateegia saab olla vaid järkjärguline ja Eesti taasavamiseks on vaja kokku leppida mõõdikud. "Just erinevad mõõdikud (nakatunute arv ajaperioodis, intensiivravi vajadus, suremus jne) annavad võimaluse mudelleerida võimalike tulevikustsenaariume," rõhutab ta.Foto: Kiur Kaasik

Вчера на своем заседании комиссия Рийгикогу по экономике утвердила поправки к программе деятельности Центра мониторинга развития. Будет инициирован срочный проект по мониторингу, направленный на исследование вызванного вирусом кризиса.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер пояснил, что специальный проект, соответствующие анализы и сценарии будущего необходимо инициировать и провести в срочном порядке. Сейчас никто не сомневается, что вирус серьезно сказывается на экономике и обществе. ”Вопрос скорее в том, будут эти последствия тяжелыми или катастрофическими. Борьба с ними началась, как только было объявлено чрезвычайное положение, но чем более точные прогнозы на будущее будут у нас на руках при принятии решений, тем быстрее и точнее мы сможем отреагировать”, — сказал он.

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Сестер добавил, что специальный проект Центра мониторинга развития рассмотрит, как может измениться структура экономики Эстонии и позиция в конкуренции с другими странами за период в три года. ”Возможное течение более широких экономических и общественных процессов в исследовании рассматривается как фоновый фактор”.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал сказал, что влияние COVID-19 на население и предприятия Эстонии, безусловно, будет негативным. ”Не надо изобретать велосипед. Предпринимательство в Эстонии выиграет, если мы сможем определить вызванные кризисом изменения в глобальной экономике и помочь нашим предприятиям извлечь выгоду, выделив на соответствующие меры финансирование. Единственный возможный положительный аспект — тот факт, что маленькое и способное к быстрым переменам цифровое государство должно выйти из кризиса победителем. Исследование Центра мониторинга развития должно в срочном порядке сконцентрироваться на поиске полезных тенденций, преимуществ в конкуренции и ключевых аспектов”, — подчеркнул Михал.

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов отметила, что специальный проект будет направлен на выявление экономических последствий и составление прогнозов на будущее в рамках различных сценариев развития. ”Вызванный коронавирусом кризис затронул весь мир и влияет на многочисленные тенденции развития. Для Эстонии крайне важно выяснить, как может измениться экономическая структура страны с учетом всех усиливающих и поворотных тенденций развития, а также в рамках разных сценариев, которые могут развиться в результате вызванного вирусом кризиса”, — пояснила Данилов.

Финальный рапорт по специальному проекту Центра мониторинга развития, направленному на изучение последствий COVID-19, выйдет в октябре.

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