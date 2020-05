Глава комиссии Рийгикогу о влиянии коронавируса: вопрос скорее в том, будут эти последствия тяжелыми или катастрофическими

VAJA ON MÕÕDIKUID! Riigikogu majanduskomisjoni esimees Sven Sester (Isamaa) rõhutab, et väljumisstrateegia saab olla vaid järkjärguline ja Eesti taasavamiseks on vaja kokku leppida mõõdikud. "Just erinevad mõõdikud (nakatunute arv ajaperioodis, intensiivravi vajadus, suremus jne) annavad võimaluse mudelleerida võimalike tulevikustsenaariume," rõhutab ta.

Foto: Kiur Kaasik