Глава комиссии Рийгикогу: если эстонские аграрии не найдут работников, надо привлекать иностранцев

Поэтому парламентские фракции входящих в правящую коалицию партий предложили поправки к законопроекту об изменении Закона о помощниках полицейских и других законов (170SE). Поправки предполагают продление срока работы граждан других государств, которые находились в Эстонии по состоянию на 17 марта 2020 года до 31 июля 2020 года. Эти поправки направлены на занятых в растениеводстве, животноводстве, охотничьем хозяйстве и обслуживающих их сферах.

”Поправки предусматривают и то, что министр внутренних дел или генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (если его уполномочит министр внутренних дел) смогут своим распоряжением предоставить иностранным работникам, занятым в сфере сельского хозяйства, право находиться на территории Эстонии до 31 августа. Это даст иностранным работникам возможность подготовиться к отъезду из Эстонии”, — сказал Тамм.

”Германия, Норвегия и Финляндия решили завозить иностранную рабочую силу, для чего специально буду организовывать чартерные рейсы. Возможность приглашения иностранных работников взвешивают и многие другие страны. Решительные шаги для того, чтобы поддержать сельское хозяйство должна сделать и Эстония. Ряд стран уже начал оказывать поддержку своим сельхозпредприятиям. Эстония не должна оставаться в этом вопросе в стороне”, — подчеркнул Тамм.

Тамм добавил, что с каждым днем в сельском хозяйстве используется все больше современной техники. Для работы на ней нужна специальная квалификация, поэтому найти работников крайне сложно. ”Например, на доярку учатся четыре месяца в центрах профобразования. На днях один предприниматель в сфере сельского хозяйства в интервью ”Актуальной камере” посетовал на то, что хочет принять на работу доярку, однако за все время ему поступил лишь один звонок от соискателя. Также работа в сельхозсекторе требует больших затрат сил, поскольку иногда приходиться работать с раннего утра до позднего вечера. Если в ближайшее время эстонские сельхозпредприятия не найдут работников среди местных людей, то мы должны будем всерьез взвесить возможность привлечения иностранной рабочей силы”, — сказал Тамм.