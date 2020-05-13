Глава Кассы по безработице: для продолжения выплат компенсаций по зарплате следует обратиться в ЕС
В течение марта, апреля и мая касса по безработице направила на выплату пособий 250 миллионов евро. Сегодня выплаты было решено продлить, но пока лишь на июнь. Для сохранения выплат в прежнем объеме как минимум до конца лета стоит воспользоваться помощью Евросоюза, пишет rus.err.
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