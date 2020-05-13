13.05.2020, 21:16

Глава Кассы по безработице: для продолжения выплат компенсаций по зарплате следует обратиться в ЕС

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Peep Peterson j
Peep Peterson Foto: Ilmar Saabas

В течение марта, апреля и мая касса по безработице направила на выплату пособий 250 миллионов евро. Сегодня выплаты было решено продлить, но пока лишь на июнь. Для сохранения выплат в прежнем объеме как минимум до конца лета стоит воспользоваться помощью Евросоюза, пишет rus.err.

Избранный сегодня глава совета Кассы по безработице Пеэп Петерсон считает, что для сохранения выплат в прежнем объеме как минимум до конца лета стоит воспользоваться помощью Евросоюза.

"Там условия очень выгодные по кредиту. Это все-таки кредит, это не такая денежная поддержка. Но они очень выгодные для государства тоже. Разные цифры у нас на столе. Это может стоить до 100 миллионов евро", - считает Петерсон.

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