Глава Института конъюнктуры: нет смысла постоянно выплачивать людям компенсацию зарплаты, пусть ищут новую работу

Йозинг отметила, что сокращения в туристическом секторы начались, как и говорили прогнозы. По ее словам, уже по Tallink видно, что последует эффект домино, который затронет и другие предприятия.

То, что туристический сектор не восстановится ко второй половине года, прогнозы тоже предугадали. Пока Касса по безработице выплачивала компенсацию зарплаты, сектор туризма поддерживался, но сейчас нет смысла платить людям зарплату, если туристов не будет до мая следующего года, считает Йозинг.

”При этом есть рабочие места, на которые ищут людей. Например, сектор торговли. На рынке труда должно быть движение. Когда людей сокращают, то они двигаются в другое место", — сказал Йозинг.

"Хороший человек всегда найдет работу", — уверена она. В туристическом секторе найдется много тех, кто сможет справиться и в другом секторе: например, уборщики, бухгалтеры, продавцы.

Выплачивать компенсирующее зарплату пособие от Кассы по безработице тоже не стоит, считает Йозинг, так как это уже будет схоже с зарплатой гражданина и "заморозит" людей.

"Работы у такого человека нет, а зарплату платят, он выжидает по полгода — это влияет и на мораль. Люди должны находить работу там, где нуждаются в рабочей силе. Это обман людей, если оставлять их наблюдать и ждать", — уверена глава Института конъюнктуры.

Третий квартал закончится с неплохими экономическими показателями, так как летом восстановился экспорт в другие страны и у эстонских фирм был шанс продать свою продукцию. Однако четвертый квартал может оказаться проблематичным — число инфицированных коронавирусом растет, к тому же начинается сезон гриппа.

Йозинг отмечает, что положение Эстонии также зависит и от ситуации в соседних странах: если там введут карантин, то встанут и цепочки поставок и это окажет на страну негативное влияние.