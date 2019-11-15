Глава Финансовой инспекции: пенсионная реформа увеличит число случаев мошенничества и других подобных преступлений

"Едущие на волне приносимого законопроектом изменения мошенники и другие совершающие такие преступления против имущества лица должны быть быстро и эффективно наказаны", — значится в представленных Кесслером комментариях относительно законопроекта реформы накопительной пенсии.

Глава инспекции призвал направить ресурсы в правоохранительные органы, что позволило бы быстро и эффективно заниматься сопутствующим изменению законопроекта риском преступности. Вдобавок Кесслер отметил, что сопутствующее законопроекту изменение — одно из крупнейших, имевших место на эстонском финансовом рынке в недалеком прошлом.

Он указал, что раньше руководители фондов при управлении рисками, формировании инвестиционной политики и осуществлении инвестиций учитывали то обстоятельство, что из обязательного пенсионного фонда нельзя выйти до пенсионного возраста.

"Это условие с преобразованием пенсионной системы изменится", — написал Кесслер. "Проведенные Финансовой инспекцией стресс-тесты ликвидности показали, что уровень ликвидности обязательных пенсионных фондов, как правило, очень хороший или хороший, поэтому в случае умеренного сценария выхода регулярное руководство пенсионными фондами, очевидно, не будет нарушено", — отметил он.