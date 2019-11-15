15.11.2019, 12:10

Глава Финансовой инспекции: пенсионная реформа увеличит число случаев мошенничества и других подобных преступлений


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Глава Финансовой инспекции: пенсионная реформа увеличит число случаев мошенничества и других подобных преступлений
Kilvar KesslerFoto: Priit Simson

Глава Финансовой инспекции Килвар Кесслер в отправленном Министерству финансов письме предупредил, что в результате сопутствующих пенсионной реформе изменений может вырасти вероятность мошенничества и других подобных преступлений.

"Едущие на волне приносимого законопроектом изменения мошенники и другие совершающие такие преступления против имущества лица должны быть быстро и эффективно наказаны", — значится в представленных Кесслером комментариях относительно законопроекта реформы накопительной пенсии.

Глава инспекции призвал направить ресурсы в правоохранительные органы, что позволило бы быстро и эффективно заниматься сопутствующим изменению законопроекта риском преступности. Вдобавок Кесслер отметил, что сопутствующее законопроекту изменение — одно из крупнейших, имевших место на эстонском финансовом рынке в недалеком прошлом.

Он указал, что раньше руководители фондов при управлении рисками, формировании инвестиционной политики и осуществлении инвестиций учитывали то обстоятельство, что из обязательного пенсионного фонда нельзя выйти до пенсионного возраста.

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"Это условие с преобразованием пенсионной системы изменится", — написал Кесслер. "Проведенные Финансовой инспекцией стресс-тесты ликвидности показали, что уровень ликвидности обязательных пенсионных фондов, как правило, очень хороший или хороший, поэтому в случае умеренного сценария выхода регулярное руководство пенсионными фондами, очевидно, не будет нарушено", — отметил он.

Кесслер также сказал, что приносимое с законопроектом изменение не должно создать ненужной бюрократии. "В прикладных актах законопроекта можно было бы уточнить, что закон действует без прямой зависимости от условий фонда и договора. Мы не видим существенной дополнительной ценности, что участники рынка должны разрабатывать и Финансовая инспекция анализировать и регистрировать исключительно отражающие акты закона условия. Это бесполезная трата средств", — посчитал глава Финансовой инспекции.

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