05.10.2019, 11:54

Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег


rus.delfi.ee
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Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег
CHARLES PLATIAU/Scanpix

Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что в мире, вероятно, не должно быть миллиардеров, сообщает Bloomberg. "Никто не заслуживает столько денег", — сказал предприниматель и долларовый миллиардер. Об этом пишет Вести.Экономика.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал слова кандидата в президенты США Берни Сандерса, ранее предложившего ввести новый налог для самых состоятельных граждан страны.

"Никто не заслуживает столько денег, — сказал Цукерберг. — Я думаю, что если делаешь что-то хорошее, получаешь награду. Но мне кажется, что часть богатств накапливается людьми необоснованно".

По мнению Сандерса, нужно обложить налогом все домохозяйства, обладающие активами на сумму от $32 миллионов. "На посту президента США я намерен снизить возмутительный, гротескный и аморальный уровень неравенства в уровне доходов и богатства. Я думаю, что миллиардеров быть не должно", — заявил Сандерс.

Цукерберг поспешил заявить, что свои миллиарды он использует во благо — вкладывает деньги в основанную вместе с женой благотворительную компанию Chan Zuckerberg Initiative.

1 декабря 2015 года, когда Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан создали фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI) к рождению дочери, они пообещали отдать 99% своих акций Facebook на благотворительность, став участниками кампании "Клятва дарения", запущенной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом.

Цель CZI — развитие образования и медицины. Одна из заявленных миссий — поддержка научных исследований для лечения и профилактики болезней. В 2016 году супруги пообещали в течение следующего десятилетия пожертвовать $3 млрд на финансирование медицинских исследований, чтобы "победить все болезни мира".

В сентябре 2018 года Цукерберг пообещал продать акции Facebook на $13 млрд. Сейчас он продал почти 29 млн акций Facebook на общую сумму более $5 млрд и вложил эти средства в медицинский исследовательский центр Chan Zuckerberg Biohub.

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