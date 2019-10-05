Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал слова кандидата в президенты США Берни Сандерса, ранее предложившего ввести новый налог для самых состоятельных граждан страны.

"Никто не заслуживает столько денег, — сказал Цукерберг. — Я думаю, что если делаешь что-то хорошее, получаешь награду. Но мне кажется, что часть богатств накапливается людьми необоснованно".

По мнению Сандерса, нужно обложить налогом все домохозяйства, обладающие активами на сумму от $32 миллионов. "На посту президента США я намерен снизить возмутительный, гротескный и аморальный уровень неравенства в уровне доходов и богатства. Я думаю, что миллиардеров быть не должно", — заявил Сандерс.

Цукерберг поспешил заявить, что свои миллиарды он использует во благо — вкладывает деньги в основанную вместе с женой благотворительную компанию Chan Zuckerberg Initiative.

1 декабря 2015 года, когда Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан создали фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI) к рождению дочери, они пообещали отдать 99% своих акций Facebook на благотворительность, став участниками кампании "Клятва дарения", запущенной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом.