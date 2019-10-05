Глава Facebook Цукерберг: в мире не должно быть миллиардеров, никто не заслуживает столько денег

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг прокомментировал слова кандидата в президенты США Берни Сандерса, ранее предложившего ввести новый налог для самых состоятельных граждан страны.
"Никто не заслуживает столько денег, — сказал Цукерберг. — Я думаю, что если делаешь что-то хорошее, получаешь награду. Но мне кажется, что часть богатств накапливается людьми необоснованно".
По мнению Сандерса, нужно обложить налогом все домохозяйства, обладающие активами на сумму от $32 миллионов. "На посту президента США я намерен снизить возмутительный, гротескный и аморальный уровень неравенства в уровне доходов и богатства. Я думаю, что миллиардеров быть не должно", — заявил Сандерс.
Цукерберг поспешил заявить, что свои миллиарды он использует во благо — вкладывает деньги в основанную вместе с женой благотворительную компанию Chan Zuckerberg Initiative.
1 декабря 2015 года, когда Марк Цукерберг и его жена Присцилла Чан создали фонд Chan Zuckerberg Initiative (CZI) к рождению дочери, они пообещали отдать 99% своих акций Facebook на благотворительность, став участниками кампании "Клятва дарения", запущенной Биллом Гейтсом и Уорреном Баффетом.
Стало известно, какая группа крови несет долголетие
"Ленком" озвучил причину смерти Марка Захарова
Как умирала от рака Раиса Горбачева, которую ненавидели многие
Русские слова, которые не стоит произносить за границей