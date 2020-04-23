Глава эстонской рекрутинговой компании: квоту на иностранную рабочую силу пора отменить

Может казаться, что источником всех сегодняшних проблем стал коварный вирус, но экономические кризисы никогда не возникают по какой-то одной причине. В нынешней ситуации, когда государственную поддержку получает тот, кто умеет просить громче других, а сосредоточенные в одной области кризисные меры создают скорее дополнительное неравенство, руководитель рекрутинговой компании Manpower в странах Балтии Хейго Калдра считает, что настало время осуществить давно застопорившиеся структурные изменения в законодательстве, регулирующие и модернизирующие рынок труда. Эти изменения не потребуют больших денежных вливаний, но станут хорошим подспорьем для предприятий и работодателей в борьбе как с нынешним, так и с любым последующим кризисом.

1) Арендованная рабочая сила как равноценная форма труда

Аренда рабочей силы во время кризиса могла бы стать эффективной панацеей для экономики, позволяя легко перемещать работников оттуда, где наблюдается переизбыток, туда, где имеется дефицит рабочих рук. Это распространенная в мире практика и во многих странах — хорошо отрегулированная форма труда, которую использует большое количество успешных предприятий. В Эстонии же этого нет. Наше государство рассматривает арендованную рабочую силу в качестве нудного довеска, из-за чего законодательная база временной занятости является неуклюжей и создает неравенство.

К сожалению, и при сложившемся кризисе арендованная рабочая сила не попадает ни под одну ”меру”, хотя было бы элементарно, если бы и на арендующие компании распространялись те же правила и исключения, что действуют для других предприятий. Например, если у компании, использующей арендованную рабочую силу, дела идут очень плохо, на нее не распространяются меры помощи кассы по безработице, поскольку люди работают на арендное агентство, а не на предприятие-пользователя. Если бы законодательство Эстонии рассматривало арендную работу в качестве формы труда, создающей существенную добавленную стоимость, в нынешнем кризисе многие компании выиграли бы от этого, поскольку гибкость позволяет быстро реагировать как на резко возрастающие, так и стремительно падающие потребности.