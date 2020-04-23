23.04.2020, 09:16

Глава эстонской рекрутинговой компании: квоту на иностранную рабочую силу пора отменить

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Porto Franco ehitus
Porto Franco ehitusFoto: Priit Simson

Глава рекрутинговой компании Manpower Хейго Калдра размышляет о том, как в условиях кризиса государство должно реформировать давно устаревшее трудовое законодательство и каким образом это поможет ослабить негативное влияние на экономику и принесет пользу как работникам, так и работодателям.

Может казаться, что источником всех сегодняшних проблем стал коварный вирус, но экономические кризисы никогда не возникают по какой-то одной причине. В нынешней ситуации, когда государственную поддержку получает тот, кто умеет просить громче других, а сосредоточенные в одной области кризисные меры создают скорее дополнительное неравенство, руководитель рекрутинговой компании Manpower в странах Балтии Хейго Калдра считает, что настало время осуществить давно застопорившиеся структурные изменения в законодательстве, регулирующие и модернизирующие рынок труда. Эти изменения не потребуют больших денежных вливаний, но станут хорошим подспорьем для предприятий и работодателей в борьбе как с нынешним, так и с любым последующим кризисом.

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1) Арендованная рабочая сила как равноценная форма труда

Аренда рабочей силы во время кризиса могла бы стать эффективной панацеей для экономики, позволяя легко перемещать работников оттуда, где наблюдается переизбыток, туда, где имеется дефицит рабочих рук. Это распространенная в мире практика и во многих странах — хорошо отрегулированная форма труда, которую использует большое количество успешных предприятий. В Эстонии же этого нет. Наше государство рассматривает арендованную рабочую силу в качестве нудного довеска, из-за чего законодательная база временной занятости является неуклюжей и создает неравенство.

К сожалению, и при сложившемся кризисе арендованная рабочая сила не попадает ни под одну ”меру”, хотя было бы элементарно, если бы и на арендующие компании распространялись те же правила и исключения, что действуют для других предприятий. Например, если у компании, использующей арендованную рабочую силу, дела идут очень плохо, на нее не распространяются меры помощи кассы по безработице, поскольку люди работают на арендное агентство, а не на предприятие-пользователя. Если бы законодательство Эстонии рассматривало арендную работу в качестве формы труда, создающей существенную добавленную стоимость, в нынешнем кризисе многие компании выиграли бы от этого, поскольку гибкость позволяет быстро реагировать как на резко возрастающие, так и стремительно падающие потребности.

В настоящее время мы наблюдаем ситуацию, когда одни компании сокращают, а другие жалуются, что им не хватает людей. Даже в более стабильном экономическом климате работодателю для выполнения большого заказа могут потребоваться временные сотрудники, или, наоборот, может возникнуть временный сбой, когда сотрудники окажутся не нужны. В таких ситуациях временная занятость может решать различные проблемы в качестве оперативно реагирующей замены сотрудников, при исполнении краткосрочных проектов, в качестве дополнительной помощи при долгосрочных проектах или в виде аутсорсинга целого сегмента услуг.

2) Квоту на иностранную рабочую силу — на свалку

Ограничение передвижения иностранной рабочей силы усугубляет кризис и может полностью уничтожить некоторые секторы экономики. Может показаться, что иностранной рабочей силы и так уже слишком много в то время, как местные жители из-за кризиса массово теряют работу. Увы, ни один кризис не способен изменить сформировавшиеся естественные предпосылки: мы не можем рассчитывать на то, что шахтер станет программистом, продавец косметики отправится собирать клубнику, а официант переквалифицируется в сварщики. При росте безработицы структурная нехватка рабочей сил никуда не девается. Разумеется, мы не хотим, чтобы в нашей стране работали случайные чужаки, уклоняющиеся от уплаты налогов и выполняющие некачественную работу, но предприятия нуждаются в квалифицированной рабочей силе и поэтому здесь нельзя закрывать границы и останавливать продление видов на жительство.

Всегда есть люди, способные овладеть новой профессией и сменить сферу деятельности, но это не происходит в одночасье и массово. В ожидании подобных метаморфоз многие отрасли экономики просто вымрут. Квоты — исторический рудимент, который давно пора отправить на свалку, и взамен которого нужно продумать, как обуздать махинации с иностранной рабочей силой. Решение, на самом деле, простое — если ответственность за иностранного работника помимо посредника ложится и на местного заказчика, контролировать ситуацию просто. Также было бы разумным сертифицировать посредников и требовать наличия определенного гарантийного резерва на покрытие выплаты зарплат и налогов, так, как это организовано во многих других областях (банковском деле, туризме, на рынке топлива).

3) Новый трудовой кодекс

Способ, содержание и форма труда за последние десятилетия претерпели необратимые изменения, нынешний кризис в долгосрочной перспективе изменит характер работы еще больше. Уже заметно, что в более выгодном положении оказались те предприятия, которые и ранее делали ставку на гибкость, хотя гибкость — именно то, что так не поощряет наша законодательная база. Эстонский закон о трудовом договоре, по сути, родом из эпохи мануфактур, когда к определенному часу люди шли на завод, чтобы вечером точно также в определенное время покинуть его.

В развитом обществе на экономику услуг приходится три четверти всей экономики, и базируется эта сфера прежде всего на проектной работе, которая больше не зависит от установленных временных рамок или определенного места выполнения работы. Таким образом большая часть трудовых отношений с точки зрения законодательства становится исключением, и на практике суть работы не совпадает тем, что должно быть записано в трудовом договоре. Действующий трудовой кодекс не нужно править или адаптировать, нужно разработать совершенно новый закон, исходящий из новой парадигмы. Многие предприятия, отвечающие новой эпохе и новым рыночным условиям, не могут нормально соблюдать законы, поскольку не вписываются в их узкие рамки.

4) Реформа налога на специальные льготы

В кризисное время может показаться, что для людей важно только наличие работы и успех сопутствует тем предприятиям, которые смогут максимально сократить расходы. Но позднее работодателей оценивают именно по тому, насколько умело они смогли удерживать и мотивировать своих сотрудников в сложные времена. К тому же мы вскоре опять вернемся к повседневной жизни, когда вновь встанет вопрос транспорта и размещения сотрудников.

Налог на специальные льготы, связанные с выполнением работы, можно было бы вообще отменить. Государству здесь мало что терять, а компании и сотрудники могут выиграть очень много. Если работодатель хочет оплатить сотруднику жилье поближе к работе, транспорт или какие-нибудь услуги здравоохранения, он не должен платить за это двойную плату, особенно тогда, когда легко появляется соблазн вообще отменить все льготы. Кризисная помощь для многих по разным причинам остается недоступной, а отмена налога на специальные льготы, поощряющие труд, стала бы самым дешевым и эффективным способом поддержать разом как работников, так и работодателей, и стимулировать создание новых рабочих мест в неспокойные времена.

5) Упорядочение дополнительного обучения

Парадоксально, но можно сказать, что реформа по модернизации системы образования из-за кризиса запустилась сама по себе. В дистанционном обучении успешнее оказались отличающиеся гибким и творческим подходом ученики и преподаватели, которые и ранее прибегали к новаторским методикам и технологиям. Процесс широкого внедрения цифрового обучения, начало которого затягивалось, запустился сам и, несомненно, в долгосрочной перспективе это окажет положительное влияние на развитие технологий в образовательной сфере, и, будем надеяться, на всю систему образования.

Государство не должно обязывать предприятия оказывать поддержку различным хобби сотрудников, но сегодня это делается под эгидой непрерывного образования. Если программист хочет пойти учиться маникюру, работодатель должен обеспечить ему оплачиваемый учебный отпуск. Непрерывное образование важно, но для того, чтобы люди делали разумный выбор, ответственность должна быть распределена между государством, работодателем и работником. Государство и в условиях нынешнего кризиса могло бы поощрять прежде всего приобретение устойчивых навыков, на которые имеется так называемый государственный заказ. Среди прочего всем желающим должно быть доступно (дистанционное) изучение эстонского (а почему бы и не иностранного) языка. Это было бы полезная и нацеленная на будущее деятельность для потерявших работу людей.

Кризис — это всегда возможность окинуть свежим взглядом нуждающиеся в решении проблемы, так давайте же не упустим эту возможность.

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