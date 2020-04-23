Глава эстонской рекрутинговой компании: квоту на иностранную рабочую силу пора отменить

Всегда есть люди, способные овладеть новой профессией и сменить сферу деятельности, но это не происходит в одночасье и массово. В ожидании подобных метаморфоз многие отрасли экономики просто вымрут. Квоты — исторический рудимент, который давно пора отправить на свалку, и взамен которого нужно продумать, как обуздать махинации с иностранной рабочей силой. Решение, на самом деле, простое — если ответственность за иностранного работника помимо посредника ложится и на местного заказчика, контролировать ситуацию просто. Также было бы разумным сертифицировать посредников и требовать наличия определенного гарантийного резерва на покрытие выплаты зарплат и налогов, так, как это организовано во многих других областях (банковском деле, туризме, на рынке топлива).
3) Новый трудовой кодекс
Способ, содержание и форма труда за последние десятилетия претерпели необратимые изменения, нынешний кризис в долгосрочной перспективе изменит характер работы еще больше. Уже заметно, что в более выгодном положении оказались те предприятия, которые и ранее делали ставку на гибкость, хотя гибкость — именно то, что так не поощряет наша законодательная база. Эстонский закон о трудовом договоре, по сути, родом из эпохи мануфактур, когда к определенному часу люди шли на завод, чтобы вечером точно также в определенное время покинуть его.
В развитом обществе на экономику услуг приходится три четверти всей экономики, и базируется эта сфера прежде всего на проектной работе, которая больше не зависит от установленных временных рамок или определенного места выполнения работы. Таким образом большая часть трудовых отношений с точки зрения законодательства становится исключением, и на практике суть работы не совпадает тем, что должно быть записано в трудовом договоре. Действующий трудовой кодекс не нужно править или адаптировать, нужно разработать совершенно новый закон, исходящий из новой парадигмы. Многие предприятия, отвечающие новой эпохе и новым рыночным условиям, не могут нормально соблюдать законы, поскольку не вписываются в их узкие рамки.
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