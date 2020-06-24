Глава эстонского Swedbank: если клиент не связан с Эстонией, мы не хотим с ним иметь дела

”Мы стали придерживаться четкого принципа: среди наших клиентов как у фирмы, так и частного лица должна быть связь с Эстонией. Это не все понимают. Некоторые спрашивают, почему человек, занимающийся перевозками из Италии в Швецию, не может иметь счет в Эстонии? Если мы в действительности не можем контролировать эту деятельность (и если все становится все более виртуальным ), то мы не так хорошо знаем клиента, как хотели бы и как должны бы”, — отметил Лепп.

„И здесь мы расходимся с ожиданиями общества, которое недоумевает, почему банки не хотят содействовать развитию программы э-резиденства? Но на начальной стадии, похоже, у банков вообще никто ничего не спрашивал, так как сейчас мы не видим, чтобы эти фирмы были большими и прибыльными. Скорее, это фирмы с маленькой прибылью и высоким риском”.

"Э-резидент — это никто иной, как обычный нерезидент. А нерезидентов и иностранных инвесторов мы обслуживаем. Но если они не связаны с Эстонией, то мы не хотим с ними иметь дела”, — сказал глава банка.