Глава Elron: на самом деле стыдно, что люди вынуждены стоять в поезде. Это ненормально

”У нас очень большие проблемы с нехваткой поездов. Если мы не получим дополнительные, то какова перспектива? Еще одно отправление на Нарву мы добавим, но на этом все. Больше просто невозможно. И с графиком обслуживания проблемы. А количество пассажиров постоянно растет”, — сетует Сакс.

”На самом деле это стыдно, что люди вынуждены стоять в поезде. Это ненормально. Государство давно склоняет людей в сторону общественного транспорта, и когда мы видим рост пассажиров, то этот момент нельзя проспать. Мы даже не знаем, каков наш потенциал. Особенно если удалось бы увеличить скорость”.

Сакс отмечает, что сейчас Elron не одной линии не отрабатывает с прибылью. ”Чем больше остановок, тем медленнее линия и тем больше она стоит”, — говорит она.

По ее словам, для обеспечения большого спроса Elron используют все методы: ”Максимально оптимизируем графики, логистика — ключевой вопрос. Как в том смысле, как поезда ездят, так и в том, как их обслуживают”.

Что касается прибыльности, то, по словам Сакс, особо о ней говорить не приходится. ”Наш договор о публичном обслуживании, который мы заключили с государством, говорит, что наша разумная прибыль составляет 1% от дохода с продаж билетов. Наша прибыль по сути ничтожна. Все, что мы зарабатываем, и все, что дает государство….Мы как НКО, вкладываем это обратно в свою деятельность. Наша дотация не росла много лет. На самом деле все новые отправления — новые расходы. Мы можем их покрывать, поскольку увеличивается количество пассажиров и соответственно растет прибыть”.