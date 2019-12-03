03.12.2019, 16:49

Глава Eesti Energia: сланцевая промышленность будет конкурентоспособной еще лет двадцать


EST
Eesti Energia
Eesti EnergiaFoto: Priit Simson

Выступая сегодня на конференции Всемирного энергетического совета, председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер заявил, что в этом году концерн Eesti Energia по сравнению с прошлым годом снизил выбросы СО2 на 50% и увеличил объем производства возобновляемой энергии в три раза. Планы развития предприятия никак не мешают выполнению амбициозных климатических планов Эстонии. Но одним из самых серьезных испытаний будет сохранение промышленности в Эстонии и повышение ее конкурентоспособности, потому что если мы потеряем промышленность, то общество неизбежно обеднеет.

"За последние десять лет Эстония стала в Европейском Союзе одной из стран с самыми быстрыми темпами наращивания доли возобновляемой энергии и, очевидно, одной из стран, которая быстрее остальных сокращает эмиссию углекислого газа. Если Европейская комиссия хочет, чтобы страны-члены сократили к 2030 году свою эмиссию СО2 на 55%, то Эстония возложила на себя цель по сокращению эмиссии на 70%, и у нее имеются хорошие предпосылки для выполнения этой цели. На сегодняшний день Эстония сократила эмиссию СО2 по сравнению с 1990 годом уже примерно на 65%, в то время как в среднем по ЕС аналогичный показатель в три раза меньше”, — рассказал Суттер на панельной дискуссии Всемирного энергетического совета под названием ”Как заставить цель по климатической нейтральности работать на благо экономики”.

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В рамках климатической политики Европейская комиссия хочет поставить к 2050 году цель по климатической нейтральности, которую, по оценке Суттера, можно заставить работать на благо экономики Эстонии, но при этом нужно следить за тем, чтобы не пострадала эстонская промышленность и ее конкурентоспособность. ”Для этого каждую инвестицию мы должны анализировать с точки зрения воздействия на окружающую среду, финансовой доступности и безопасности, отдавая предпочтение местным ресурсам и компетенциям, потому что таким образом основная ценность останется в Эстонии. На протяжении долгих лет энергетический сектор был основой экономики Эстонии, и если мы хотим, чтобы так продолжалось и в будущем, мы должны быстро составить наши планы на внутригосударственном уровне”, — сказал Суттер.

Eesti Energia планирует инвестировать как в расширение производства жидких топлив из сланца, так и в предварительное рафинирование, а также в новые мощности по производству возобновляемой энергии. ”Сланцевая промышленность не является преградой на пути к достижению государственных климатических целей. Прямое сжигание сланца для производства электроэнергии за год уже сократилось на 50% и сократится еще больше в связи с закрытием старых производственных мощностей и ростом цены СО2. Поскольку мировой спрос на нефтепродукты растет, то производство масла из сланца, вероятно, будет оставаться конкурентоспособным еще на протяжении ближайших двадцати лет, поэтому производство качественных жидких видов топлива является во всех смыслах разумным решением, для которого в Эстонии имеются необходимые компетенции. Зарабатывание денег производством масла также поможет увеличить инвестиции в развитие возобновляемой энергии, как со своими нефтяными доходами и поступила, например, Норвегия”, — пояснил Суттер.

Входящее в концерн Eesti Energia предприятие по возобновляемой энергии Enefit Green хочет построить в Эстонии новые парки ветрогенераторов как на суше, так и в море. ”Хотя инвестиционная среда в сфере энергетики в последние годы из-за ограничений, связанных с обороной и экологией, с огромными сетевыми расходами на разработки и из-за подхода ”только не в моем дворе”, а также из-за загрязняющей рынок российской электроэнергии плохая, то радует, что по большинству проблемных вопросов правительство Эстонии хочет найти решения”, — сказал Суттер. В этом году концерн Eesti Energia объявил о своем намерении построить новый ветропарк в Ристи и на выработанном торфянике в Тоотси, где земля для парка снова должна быть скоро выставлена на аукцион. Eesti Energia также разрабатывает две морские ветряные электростанции.

По словам Суттера, фокус Эстонии в плане достижения климатической нейтральности должен быть в первую очередь направлен на те секторы, где, в отличие от энергетики, налог на СО2 не применяется, то есть на транспорт, жилищное, сельское и лесное хозяйство. ”У Eesti Energia есть идеи, как помочь этим секторам. Например, электрификация транспорта — один из ключей к дверям в климатически нейтральное будущее. Мы разрабатываем современную сеть зарядки электромобилей и новые услуги для владельцев электромобилей, которые поспособствовали бы приобретению большего числа электромобилей в Эстонии, что поможет превратить электромобили в накопители энергии и сделать их частью электросистемы Эстонии”, — рассказал Суттер.

Ежегодная конференция Всемирного энергетического совета прошла сегодня в Таллинне, в Nordic Hotel Forum. Ключевым словом конференции была климатическая нейтральность. В конференции приняли участие докладчики высокого уровня из Эстонии, Германии, Великобритании и Франции.

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