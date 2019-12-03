Глава Eesti Energia: сланцевая промышленность будет конкурентоспособной еще лет двадцать

В рамках климатической политики Европейская комиссия хочет поставить к 2050 году цель по климатической нейтральности, которую, по оценке Суттера, можно заставить работать на благо экономики Эстонии, но при этом нужно следить за тем, чтобы не пострадала эстонская промышленность и ее конкурентоспособность. ”Для этого каждую инвестицию мы должны анализировать с точки зрения воздействия на окружающую среду, финансовой доступности и безопасности, отдавая предпочтение местным ресурсам и компетенциям, потому что таким образом основная ценность останется в Эстонии. На протяжении долгих лет энергетический сектор был основой экономики Эстонии, и если мы хотим, чтобы так продолжалось и в будущем, мы должны быстро составить наши планы на внутригосударственном уровне”, — сказал Суттер.

Eesti Energia планирует инвестировать как в расширение производства жидких топлив из сланца, так и в предварительное рафинирование, а также в новые мощности по производству возобновляемой энергии. ”Сланцевая промышленность не является преградой на пути к достижению государственных климатических целей. Прямое сжигание сланца для производства электроэнергии за год уже сократилось на 50% и сократится еще больше в связи с закрытием старых производственных мощностей и ростом цены СО2. Поскольку мировой спрос на нефтепродукты растет, то производство масла из сланца, вероятно, будет оставаться конкурентоспособным еще на протяжении ближайших двадцати лет, поэтому производство качественных жидких видов топлива является во всех смыслах разумным решением, для которого в Эстонии имеются необходимые компетенции. Зарабатывание денег производством масла также поможет увеличить инвестиции в развитие возобновляемой энергии, как со своими нефтяными доходами и поступила, например, Норвегия”, — пояснил Суттер.

Входящее в концерн Eesti Energia предприятие по возобновляемой энергии Enefit Green хочет построить в Эстонии новые парки ветрогенераторов как на суше, так и в море. ”Хотя инвестиционная среда в сфере энергетики в последние годы из-за ограничений, связанных с обороной и экологией, с огромными сетевыми расходами на разработки и из-за подхода ”только не в моем дворе”, а также из-за загрязняющей рынок российской электроэнергии плохая, то радует, что по большинству проблемных вопросов правительство Эстонии хочет найти решения”, — сказал Суттер. В этом году концерн Eesti Energia объявил о своем намерении построить новый ветропарк в Ристи и на выработанном торфянике в Тоотси, где земля для парка снова должна быть скоро выставлена на аукцион. Eesti Energia также разрабатывает две морские ветряные электростанции.