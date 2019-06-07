07.06.2019, 10:27

Глава Eesti Energia: мы планируем шаги, чтобы спасти 500 оказавшихся под угрозой рабочих мест

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Андрес Реймер
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST
Hando Sutter
Hando SutterFoto: Ilmar Saabas

О повышении цены на CO2 Eesti Energia было известно, но смена правительства, но смена правительства стала причиной того, что в ситуацию вмешались с задержкой, пишет Ärileht.

Необходимые для обеспечения устойчивости сланцевой энергетики и создания рабочих мест решения об инвестициях не могли принять раньше, потому что цена на масло на мировом рынке не позволяла этого, сказал Ärileht председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер.

По его словам, проводится серьезная работа, чтобы можно было ввести какую-нибудь дополнительную пошлину против российского электричества или выделить Eesti Energia в рамках объема квоты бесплатную квоту. Министерство экономики занимается тем, каким именно может быть решение.

Сперва нужно заключить соглашение между странами Балтии и согласовать его с Брюсслем. Литва сказала, что если во втором полугодии этого года запустят атомную электростанцию в Белоруссии, то они закроют границу идущему оттуда электричеству. Литва готова установить основанную на CO2 пошлину и на границе Калининградской области. "В Эстонии много политической воли и решения будут. Сегодня я не могу назвать временную перспективу этого решения", — сказал Суттер.

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Во-вторых, нужно решить, нужна ли странам Балтии имеющаяся у нас резервная мощность в 700 мегаватт. "Эта резервная мощность тоже чего-то стоит. Мы предложили бы ее всему региону. Резервы есть в Финляндии и Литве, латвийцы думают об этом. Но это выяснится в сентябре", — подчеркнул Суттер.

В-третьих, нужно взвесить сжигание биомассы, что позволило бы нам увеличить производство возобновляемой энергии.

"Я убежден, что этими шагами можно было бы спасти все 500 рабочих мест. Если мы продолжим работу этих станций, то работа людей сохранится. Если законсервируем, то люди не получат работу. Если мы сейчас закроем станции, то в случае запуска нам больше неоткуда будет взять этих специалистов", — отметил Суттер.

Полный текст статьи читайте в Ärileht.

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